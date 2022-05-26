На фоне скандального суда с Джонни Деппом роль Эмбер Херд в «Аквамене-2» сократили до 10 минут. Актрису отбил Джейсон Момоа

Эмбер Херд в фильме "Аквамен 2".

Разводный процесс между голливудскими звездами Джонни Деппом и Эмбер Херд продолжается. И каждый день обрастает все новыми и новыми удивительными и унизительными подробностями. То изнасилование бутылкой, то наркотики, то драки, то измены, то «шуточные» планы сжечь жену, чего там только нет.

А локомотив Фабрики грез в это время движется вперед. Голливуд работает и выпускает фильмы. Многие из них проваливаются, поэтому продюсеры особенно трепетно относятся к премьерам. BLM, культура отмены, харрасмент — создатели картин обложены со всех сторон. Невидимые мины от обезумевших активистов обнаруживать все сложнее, но киноделы стараются. Так, после удаления Джонни Деппа из «Пиратов Карибского моря» последовал симметричный и последовательный, что удивительно, шаг — роль Эмбер Херд в продолжении фильма «Аквамен» практически полностью стерли. Актриса появится в картине в образе королевы подводного мира Меры всего на 10 минут.

И это еще подарок! Петицию против исключения актрисы из франшизы подписали 4 миллиона человек. Продюсеры поначалу хотели совсем «выпилить» токсичную звезду из картины, чтобы не навлечь гнев публики.

Официальная причина такая: герои (аквамен Джейсон Момоа и королева Эмбер Херд) не смотрятся вместе.

- Иногда вы просто ставите актеров в один кадр, и ничего больше делать не нужно, они взаимодействуют друг с другом так, как надо, - пояснил глава DC Films Уолтер Хамада. - У них есть та способность, которая делает кинозвезд кинозвездами. И вы это понимаете, когда это видите. Но в том случае химии не было. И работать было сложнее.

Но за Эмбер вступился могучий Момоа. Партнер Херд по картине, как сообщила голливудский продюсер Кэтрин Арнольд, «крайне предан ей и совершенно непреклонен», поэтому настоял на том, чтобы актрису не удаляли. Инициативу поддержал еще один участник съемочной площадки, режиссер франшизы Джеймс Ван.

За 10 минут в «Аквамене-2» Эмбер Херд получит 2 миллиона долларов, то есть в два раза больше, чем за работу в первой части картины.