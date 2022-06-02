Поколение будущего: Видеть свет во всем

Всероссийская Медиашкола РДШ - уникальный проект для юных журналистов и детских медиацентров общеобразовательных организаций

В марте 2022 года стартовал всероссийский проект «Медиашкола РДШ (Российского движения школьников». Участникам были доступны познавательные видеоуроки от экспертов в области журналистики, блогинга, фото и видеосъемки, а еще они выполняли творческие задания.

«Комсомольская правда» поддержала проект в качестве инфопартнера, а представители медиагруппы стали членами жюри. В нескольких категориях были выбраны лучшие работы учеников «Медиашкола РДШ». На сайте kp.ru мы хотим особенно отметить статьи Вареник Полины Михайловны из Санкт-Петербурга и Биняевой Дианы Равилевны из Саратовской области. Члены жюри отдали девочкам больше всего баллов в номинации «Печатная статья».

Ниже представлена работа Биняевой Дианы. Статью Вареник Полины читайте по ссылке.

Автор статьи Биняева Диана

Ни один ребёнок на планете не похож на другого. Каждый несёт в себе луч добра, любви и справедливости. Имена именно таких ребят занесены на нашу Доску почета "Дети района - будущее России". Есть там и портрет моей героини - 18-летней Татьяны Богдашиной.

Она - тот человек, который, несмотря на физические трудности и поражение опорно-двигательного аппарата, никогда не сдаётся, не унывает, а живёт обычной жизнью подростка. Она общается, развивается и получает образование наравне с другими ребятами.

- С самого детства очень любила играть и общаться со своими сверстниками, - рассказывает Таня. – Поэтому родители без боязни отдали меня в детский сад. Конечно, мама девушки немного опасалась, что её «особенную» дочь ровесники воспримут негативно. Но её переживания оказались напрасны. Уже тогда Таня показала, что активность и целеустремлённость могут свернуть горы.

- Поддержка родителей во многом помогла мне. Они всегда относились ко мне, как к обычному здоровому ребёнку. Это отдаляло от болезни, и я жила свободно, - призналась девушка.

Время шло. Таня взрослела. Ей пришлось пережить непростые операции. Однако ничто не могло помешать её стремлению жить, как все дети - играть, смеяться, радоваться утреннему солнцу и закатному небу.

- Когда меня спросили, хочу ли идти в школу, не задумываясь, ответила: «Да!». Было неважно, трудно мне будет или нет. В приоритете стояли учеба и общение, - поделилась девушка. - Причём второе было важнее. Без него не смогла бы жить.

В школе стеснение поначалу одолевало первоклассницу Таню. Она нервничала, чувствуя себя скованно. Казалось, что каждый взгляд был направлен именно на неё, что каждый замечает её непохожесть на других. Но вскоре она поняла, что её одноклассникам не важно, какая она. Таня быстро перезнакомилась с ребятами, сумев стать одним из лидеров класса.

- Если было страшно, не останавливалась, а пыталась бороться. Этому научили родители, которые не побоялись отдать меня в школу. Первой подходила к одноклассникам и начинала общаться, разговаривать. Так и зародилась дружба почти со всеми, - вспоминает она.

Никто не обижал и не дразнил ее, хотя это был главный страх. И она благодарна всем, кто считал, да и до сих пор считает её обычной девчонкой, с которой можно поговорить по душам, поделиться проблемой, попросить помощи.

- Хочу поделиться несколькими советами с теми, кто имеет проблемы со здоровьем. Во-первых, примите себя такими, какие вы есть. Помните, что никто не идеален. Мы все – особенные и разные! На этом и строится современный мир, где нет похожих, а есть креативные, яркие и необычные. Примите свою индивидуальность, - отмечает Таня.

Ещё она советует не бояться быть "первооткрывателем". «Будет здорово, если вы сами заведёте разговор или пригласите одноклассников погулять. Только действия дадут понять, что нет ничего невозможного. Страх уйдёт на второй план», — считает она.

Особое внимание наша героиня уделила поддержке со стороны взрослых. «Если ребёнка с первого класса сопровождает опытный и тактичный наставник, то ему становится легче адаптироваться. Так было и у меня. Родители, учителя, тренеры – каждый из них раскрыл для меня возможности развития в разных сферах», - рассказала Татьяна.

Все советы, которые даёт Т. Богдашина пришли из её личного опыта. Они действительно работают и обязательно помогут всем "особенным" детям.

Подтверждает её слова и любимый наставник - тренер Пугачевского филиала детской юношеской спортивно-адаптивной школы "Реабилитация и физкультура" Неля Романовна Шмакаева.

- Таню привели родители, когда ей исполнилось семь лет. Причём она сразу же увлеклась несколькими спортивными дисциплинами: лёгкой атлетикой, плаванием, дартсом. Прошло уже 10 лет, но она по-прежнему развивает выносливость, силу воли и упорство, - рассказала тренер-преподаватель.

18-летняя Татьяна Богдашина пережила непростые операции, но не перестала искренне улыбаться и верить в лучшее

Да и сама Таня признается, что любит спорт. И не только за то, что он помогает укрепляться физически, ослабляет боль, но и за то, что он открыт для всех. Неважно, сколько тебе лет или какой у тебя рост. Если есть желание, будет и результат. Вместе с ней в "РиФе" тренируются десятки мальчишек и девчонок. Каждому тренеры помогают развиваться, укреплять физическое и моральное здоровье. Спорт всегда требует усилий и труда. И это очень нравится девушке. Поэтому она планирует продолжать занятия.

Любимой дисциплиной Тани ещё в детстве стал дартс. «Он развивает общую концентрацию, которая очень помогает мне в учебе и на тренировках", - говорит она.

Стоит отметить, что каждая тренировка в "РиФе" — это не только занятия спортом, но и обучение коммуникации со сверстниками и взрослыми, психологическая разгрузка, принятие себя. Здесь каждый ребёнок - особенный, не такой как все. Каждый - с удивительной силой воли, стремлением жить, бороться за свою мечту. Таня - прекрасный пример того, что никакое физическое увечье не мешает человеку жить полноценной, яркой жизнью, добиваться поставленных целей.

- Я очень горжусь тем, что моё имя есть на детской Доске Почёта. Рядом с ним - имена ещё нескольких десятков ребят. Здесь мы все рядом, все вместе. Это создаёт удивительное чувство единения со всеми подростками города. Фотография на Доске Почёта - отличный стимул и дальше работать над собой, не опускать руки, - поделилась сокровенным героиня.

Каждый из нас, начиная с детства, старается развиваться и достигать новых высот. Но очень важно не упустить внутреннюю детскую беззаботность и свет, который есть внутри каждого ребенка. Этот свет готов в любую минуту направить к верному решению, даже если кажется, что сейчас труднее всего. Общаясь с героиней, я поняла, как важно всегда смотреть на мир с улыбкой, простотой и, возможно, детским спокойствием. Именно такой взгляд и отношение ко всему происходящему помогают справляться с физическими трудностями. Особенно поразили меня слова Т. Богдашиной о том, что только позитивные мысли и любовь к делу, которым занимаешься, и есть те два ключика к успеху, которые появились у неё благодаря беззаботному детству. Непростому, но настоящему…

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