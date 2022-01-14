Расскажи о добре: kp.ru продолжает конкурс «Комсомолка. Просто о добром»

Среди российских некоммерческих организаций (НКО) - тысячи благотворительных фондов и волонтерских движений. Фото: Shutterstock

Среди российских некоммерческих организаций (НКО) - тысячи благотворительных фондов и волонтерских движений. Силами добровольцев оказывается помощь пожилым людям, детям из приютов и домов-интернатов, инвалидам, донорам. Кроме того, волонтеры очищают парки и леса от мусора, восстанавливают памятники архитектуры, делают наш мир лучше тысячами разных способов.

Наша же задача - помочь НКО, рассказывая об их работе. Это позволяет привлекать новых добровольцев, вдохновляет людей на хорошие поступки. Уже третий год подряд сайт kp.ru проводит конкурс «Комсомолка. Просто о добром».

Мы публикуем присланные НКО рассказы, истории из подопечных, репортажи, интервью и даже личные дневники. И каждый месяц выбираем лучший материал, отмечая его на сайте в разделе "Доброволец".

Примеры лучших статей за 2021 год

«Дом – самое лучшее место. Там хорошо»: Истории четверых ребят, мечтающих вернуться из детского дома - к родным мамам

Материал прислал фонд «Константа», который уже 10 лет помогает семьям из Тверской области, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Ксюша, Олеся, Рома и Захар оказались в детских домах при живых мамах из-за проблем с деньгами. Но женщины делают все возможное, чтобы снова обнимать своих ребятишек. Фонд активно помогает им в этом.

«Как сказать шефу?»: История девушки, которая ищет работу, вылечившись после рака крови

Текст подготовил Фонд борьбы с лейкемией. Участницей одной из его программ стала Яна Ильина из Ростова-на-Дону. Девушка работала менеджером по продажам в большой компании, но после родов начала чувствовать себя плохо. Обследование выявило "лимфому Ходжкина".

Признаться начальству было сложно, ведь сразу после декрета девушке еще понадобилось долгое лечение. Но работодатель Яну поддержал. Правда из-за переезда в Москву для реабилитации молодая мама осталась без любимого дела и заработка. И именно программа Фонда борьбы с лейкемией #СамоеВремяЖить помогает таким людям, перенесшим рак крови, адаптироваться после болезни.

Одна страна – одна семья – один дом: В Москве работает единственная в своём роде социальная гостиница для онкобольных детей

Уникальный приют "Добрый дом" открылся в Москве несколько лет назад. Здесь бесплатно проживают тяжелобольные дети со всей страны, которым понадобилось лечение в столице.

Ребята вместе с родителями живут большой семьей. У каждого есть свое место. А одежду и компьютеры при необходимости выдают.

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Мы ждем именно уникальные тексты - истории волонтеров или благополучателей, интервью, личные дневники, репортажи.

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