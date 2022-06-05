Раздор в Европе: Чиновники Венгрии и Украины озаботились психическим здоровьем друг друга

Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер усомнился в психическом здоровье Зеленского. Фото: REUTERS

«Да ты психопат!» «Сам ты ненормальный!!!» В таком площадном стиле схлестнулись в заочной перебранке официальные лица в Киеве и Будапеште. Сначала спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер заявил, что требования и угрозы в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и канцлера Германии Олафа Шольца со стороны Зеленского говорят о его «психической проблеме». Он отметил, что не помнит, когда еще лидер «проблемной страны» делал подобные заявления.

- Обычно тот, кто нуждается в помощи, привык просить вежливо, конечно, настойчиво, но всегда только просить, никогда не требовать и совсем не угрожать, - подчеркнул венгерский политик.

Будапешт отказался поддержать антироссийские санкции и поставлять Киеву оружие. Виктор Орбан заявил, что это отвечает интересам безопасности Венгрии.

Ответный «прилет» из украинской столицы не заставил себя ждать. Представитель украинского МИДа Олег Николенко написал в Twitter, что внешнеполитическое ведомство «ожидает обнародования Ласло Кёвером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейшая оценка словам господина Кёвера напрямую зависит от заключения, зафиксированного в справке».

Отчитал венгерского коллегу и спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Мол, Будапешт «упорно продолжает поливать грязью Украину и отбеливать Россию». И дал «ценное указание»: «Венгрии надо прекратить жить прошлыми проблемами..., надо услышать то, о чем просят закарпатские венгры сегодня. А это - оружие, которым они могут защитить свои дома».

Но тут пан Стефанчук попал пальцем в небо. Если и надо венграм в Закарпатье защищать себя, то, скорее, от свидомых в Киеве, которые отняли у венгерского языка даже статус регионального. И, наверное, неспроста, целый ряд венгерских общин еще до начала российской спецоперации направили петицию премьеру Виктору Орбану с просьбой поддержать референдум о присоединении к Венгрии.