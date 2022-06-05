Спикер парламента Венгрии Кевер заподозрил у Зеленского проблемы с психикой Фото: REUTERS

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер считает, что у президента Украины Владимира Зеленского проблемы с психикой. Об этом он рассказал в интервью с HirTV.

В беседе с журналистом он отметил, что украинский лидер показывает всем свою не совсем адекватную манеру поведения лидера бывшей советской республики на международной арене.

- Я не помню, чтобы лидер страны, которому необходима помощь, осмелился бы выступить против кого-либо так, как это сделал Зеленский ... не только против Венгрии, но даже против канцлера Германии (Олафа Шольца), - рассказал Кевер.

Он также добавил, что "угрожают обычно врагам", а не тем представителям стран, которых украинская сторона стремится записать в друзья.

- Здесь какая-то личная психическая проблема (у Зеленского), и я не знаю, что с этим можно сделать, - заявил спикер.

Ранее сайт kp.ru писал, про то, что в сети появился ролик со странным поведением Зеленского. На кадрах видно, как сначала украинский президент перепугано смотрел на собравшихся в зале. Потом стал пальцами растирать лоб и виски. Дальше нервно схватил стакан и жадно сделал пару глотков воды.