Скончался один из основателей группы «Бон Джови»

Группа Bon Jovi, на церемонии включения в Зал славы рок-н-ролла в 2018 году. Алек Джон Сач (четвертый слева) Фото: EAST NEWS

В воскресенье, 5 июня, Джон Бон Джови опубликовал в соцсетях сообщение: «Наши сердца разбиты новостью о том, что ушел наш дорогой друг Алек Джон Сач. Он был необыкновенным человеком. И, как участник и один из основателей «Бон Джови», Алек внес огромный вклад в формирование группы. Честно говоря, мы нашли дороги друг к другу благодаря ему. Он был другом детства Тико (барабанщика Тико Торреса. - Ред.), он притащил Ричи (гитариста Ричи Самбору. - Ред.), чтобы мы посмотрели, как он играет… Алек всегда был необузданным и полным жизни. Когда я сейчас вспоминаю о нем, на лице появляется улыбка, а на глазах - слезы. Мы будем очень о нем тосковать».

Алек Джон Сач родился 14 ноября 1951 года в Нью-Йорке. К 1983 году он работал менеджером клуба «Ханка Банка» в городке Сэйревилл в штате Нью-Джерси, и пригласил туда выступать молодых рокеров из группы «Бон Джови и дикари». А потом получил предложение от Джона Бон Джови (который был моложе на 11 лет - ему было 22, а Сачу 32) выступать с коллективом в качестве басиста. Вскоре появилась группа «Бон Джови» (уже без «дикарей» в названии). В золотом составе она просуществовала до 1994 года - тогда Сач принял решение ее покинуть. Официально нового басиста искать не стали - просто звали на записи Хью МакДоналда, который был как бы приглашенным участником группы (только в 2016-м его все-таки включили в коллектив на «законных» правах).

Сач, однако, потом выступал с «Бон Джови» в 2001 году на концерте в Нью-Джерси, а еще присутствовал на церемонии включения группы в Зал славы рок-н-ролла в 2018 году. После ухода из «Бон Джови» он продюсировал другие коллективы, а затем открыл магазин мотоциклов и вовсе забросил музыку. О непосредственной причине смерти не сообщается.