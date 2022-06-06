Умер Алек Джон Сач, американский музыкант и сооснователь рок-группы Bon Jovi

Умер Алек Джон Сач Фото: GLOBAL LOOK PRESS

6 июня умер Алек Джон Сач - американский музыкант венгерского происхождения, сооснователь рок-группы Bon Jovi. Он скончался в возрасте 70 лет, сообщила пресс-служба коллектива в Twitter.

- Мы опустошены новостью о том, что наш дорогой друг ушел из жизни ... Алек был неотъемлемой частью группы. ... Нам будет его не хватать, - сказано в сообщении.

Сач родился в штате Нью-Йорк. порядка 11 лет он отыграл в группе, после чего покинул коллектив в 1994 году. Позже, в 2018 году музыкант принял решение воссоединиться с коллективом на мероприятии по случаю ее включения в Зал славы рок-н-ролла в американском Кливленде (штат Огайо).

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