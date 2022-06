Министерство обороны США предупреждает: НЛО опасны для здоровья

Встреча с НЛО может сильно удивить.

Разведывательное управление Министерства обороны США (Defence Intelligence Agency – DIA) удовлетворило запрос британской газеты The Sun, направленный еще в 2017 году. Военные наконец-то рассекретили и направили журналистам прежде неизвестную часть файлов, относящихся к проекту «Передовая программа идентификации аэрокосмических угроз (Advanced Aerospace Threat Identification Program), сокращенно AATIP. Проект существовал одно время в недрах оборонного ведомства.

Из рассекреченных ныне документов следует: эксперты давно весьма серьезно относились и к НЛО, и к тем угрозам, которые они – НЛО, как выясняется, несут. «Угрозам интересам США». Ни много, ни мало.

В предоставленном газете отчете под названием «Аномальные острые и подострые полевые эффекты на человеческие и биологические ткани» (Anomalous Acute And Subacute Field Effects on Human and Biological Tissues ) перечислен и систематизирован весь тот вред здоровью, который таинственные объекты причиняют очевидцам. Перечень основан на 42 записях, имеющихся в медицинских учреждениях и еще на более, чем 300 устных сообщений.

Влияние НЛО на организм разнообразно.

В документах и рассказах лидируют травмы в виде ожогов, в том числе и радиационных, поражения головного мозга и нервной системы, паралич, облысение, лихорадка.

Некто Луис Элизондо, (Luis Elizondo) – сотрудник военной разведки, который руководил проектом AATIP, заверил, что лично видел пострадавших – пилотов истребителей, гонявшихся за НЛО над океаном. Пилоты были те самые, благодаря которым появились видеокадры, ставшие известными на весь мир и всколыхнувшими небывалый интерес к аномальным явлениям. Пентагон, кстати, официально признал их съемку подлинной.

Многие пилоты за время короткой погони за НЛО «обгорели» будто бы на палящем солнце, попали в госпиталь с нервным расстройством, вызванным, как предположили медики, микроволновым излучением.

В комментариях военных отмечено:

«Медицинские анализы, хотя и не требуют изобретения альтернативной биофизики, указывают на использование (для нас) нетрадиционных и передовых энергетических систем». (The medical analyses while not require the invention of an alternative biophysics do indicate to use of (to us) unconventional and advanced energy systems.)

В то же время, перечисляя способы воздействия НЛО на людей, военные зачем-то дополнили свой отчет сомнительными подробностями. Сообщили, что регистрировали случаи полтергейста, спонтанного возгорания людей, встречи с йети, духами, путешествиями во времени и на тот свет, не отмахивались от рассказов о телепортации, о непосредственных встречах с пришельцами, о похищениях и медицинских экспериментах, проведенных на «тарелках», о нарушениях у похищенных восприятия времени.

Принято считать подобные «свидетельства» совсем уж дурными. Или это не так? И всякие «чудеса» действительно достойны учета и изучения?

Погони за НЛО не прошли для пилотов бесследно.

КСТАТИ

Пентагон финансировал проекты на грани фантастики

В 2019 году Разведывательное управление Министерства обороны США по просьбе Стивена Афтергуда (Steven Aftergood) из Федерации американских ученых, которая выступает против излишней секретности, обнародовало список научно-исследовательских работ, авторов и организаций, которые их выполняли в рамка проекта AATIP. Документ впечатляет.

В списке 38 работ, к которым приложили мозги и руки несколько десятков американских университетов. Более половины тем словно бы из будущего: «Ядерные двигатели для дальних пилотируемых космических полетов», «Извлечение энергии из вакуума», «Использование программируемой материи в освоении космоса», «Связь на гравитационных волнах». А некоторые исследования вообще на грани фантастики: «Проходимые «кротовые норы», «Звездные врата и отрицательная энергия», «Варп-двигатель, темная энергия и манипуляция дополнительными измерениями», «Антигравитация для применения в аэрокосмической отрасли», «Двигатели на веществе с отрицательной массой».

Чего конкретно удалось добиться ученым? До сих пор можно только гадать. Ведь сами работы так и остались засекреченными.

Или военные «туману напускают» и не жалеют денег на то, чтобы общественность никогда не узнала правды?

