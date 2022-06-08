От Пугачевой до Невзорова: куда эмигрировали из России «перелетные звезды»

Алла Пугачева и Максим Галкин три месяца назад покинули Россию и уехали в Израиль Фото: Борис КУДРЯВОВ

ИЗРАИЛЬ

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми Лизой и Гарри покинули Россию еще 28 февраля. Пункт назначения - Израиль. Поначалу чета не комментировала цель поездки, но позднее появилась информация, что Пугачева отправилась в Израиль на лечение. Сейчас они живут в особняке стоимостью около 6 млн долларов, который предположительно принадлежит брату Галкина.

В конце мая Примадонна подтвердила планы вернуться в Россию осенью.

«Каникулы же заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу», - заявила певица.

Максим Галкин, который неоднократно подвергал критике российскую спецоперацию, напрямую не высказывался о том, планирует ли он оставаться в Израиле или нет. Единственное, по приезду на землю обетованную шоумен объявил о концертном туре.

- Я еще приеду! Хотя чего уж… Можно уже и не уезжать, — пошутил на одном из выступлений Галкин. Была ли то шутка - время покажет.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич еще в начале марта признался, что улетел в Израиль к молодой супруге Эйлат Кляйн, которая в тот момент должна была родить. Музыкант тогда признавался, что несмотря на тяжелую политическую ситуацию занимается творчеством и изучает иврит. Что же касается возвращения на родину, то Макаревич отвечал абстрактно.

Андрей Макаревич еще в начале марта признался, что улетел в Израиль к молодой супруге Эйлат Кляйн Фото: соцсети

«В прошлом году я провел в московском доме недели три – то гастроли, то путешествия. Наверное, как только откроют границы, я вернусь к своей нормальной жизни. Я буду жить в Москве, я буду жить в Израиле», - сказал музыкант.

На святую землю отправился и лидер группы «Секрет» Максим Леонидов. Он уехал из России в начале мая. Правда, он признался, что планы об эмиграции появились у него задолго до 24 февраля.

«Мои планы — сделать Израиль центром жизни моей семьи. Ребенок у меня идет учиться в израильскую школу. Взрослая дочка остается за границей, не в России, будет учиться где-то в Европе», - сообщил музыкант.

ФРАНЦИЯ

Актриса и режиссер Рената Литвинова и прежде жила то в Москве, то в Париже. Но в конце февраля она обосновалась во Франции. Из-за ее отъезда МХТ им. Чехова, в котором служит Литвинова, пришлось отменить гастроли, в которых Литвинова была задействована.

В своих соцсетях дива публикует фотографии из Франции и Бельгии, где учится ее дочь Ульяна.

Вместе с Литвиновой уехала и ее подруга, певица Земфира. На днях их заметили на теннисном турнире «Ролан Гаррос» в боксе российской теннисистки Дарьи Касаткиной.

«Земфире нравится теннис, она им интересуется. Перед матчем она написала, сказала, что в Париже, и я ее позвала на встречу», - сообщила журналистам Касаткина.

Франция стала прибежищем и для режиссера Кирилла Серебренникова, который покинул Россию в конце марта. Это произошло, сразу после того, как 28 марта Хамовнический суд отменил условный приговор режиссера и снял с него судимость.

В Каннах Серебренников представил свою новую картину «Жена Чайковского», которая осталась без наград. На днях стало известно, что режиссер поставил оперу «Вольный стрелок» в Амстердаме.

Франция стала прибежищем и для режиссера Кирилла Серебренникова Фото: Борис КУДРЯВОВ

ЛАТВИЯ

Актриса Чулпан Хаматова покинула Россию в марте. Вместе с тремя дочерьми она отправилась в Латвию, где восемь лет назад получила вид на жительство. Кроме того, у Хаматовой имеется в пригороде Риги дом стоимостью 400 тыс. евро (около 57 млн руб.).

Хаматова резко высказалась о российской спецоперации и в интервью латвийским СМИ заявила, что не ценит звание «Народной артистки России». Длительное время актриса была в статусе безработной - перед отъездом она уволилась из театра «Современник». Однако в мае появилось сообщение, что она официально трудоустроена в Новый Рижский театр.

Чулпан Хаматова покинула Россию в марте

ИТАЛИЯ

Журналист Александр Невзоров (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента) вместе с женой Лидией перебрался в Италию, где у него имеется недвижимость, еще в марте. В конце мая журналист подал заявку на получение гражданства Украины. Это стало известно благодаря утекшим материалам от украинского консульства в Италии. Запрос был одобрен лично украинским президентом Владимиром Зеленским.

Журналист Александр Невзоров (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента) Фото: Олег ЗОЛОТО

Путь до Италии бывшей солистки «ВИА Гры» Веры Брежневой был долог. После начала спецоперации она отправилась в Польшу, где работала волонтером в центре гуманитарной помощи украинским беженцам. Впоследствии певицу обнаружили на Апеннинском полуострове, где у Брежневой и ее супруга продюсера Константина Меладзе имеется два особняка: один находится в Форте-дей-Марми, второй - недалеко от озера Гарда.

В эти выходные бывший менеджер певицы Анастасия Драпеко сообщила, что певица вряд ли вернется в Россию.

ИСПАНИЯ

Телеведущая Татьяна Лазарева несколько лет жила на две страны: Россию и Испанию. Но после событий 24 февраля ведущая решила перебраться на ПМЖ в теплую страну вместе с дочерьми. Финансово и эмоционально, по ее словам, это оказалось трудно.

В программе «А поговорить?» Лазарева посетовала, что не понимает, почему в России ее возненавидели. Наверное, она забыла, что называла русских «пьяницами, наркоманами», а также записывала «юмористические» ролики для украинского «95 квартала».

Супруг Татьяны Лазаревой, Михаил Шац также не так давно решил покинуть Москву. Своим новым домом он выбрал Израиль, где планирует продолжить свое становление как стендап-комика.

Татьяна Лазарева несколько лет жила на две страны

БАЛИ

Телеведущая Анфиса Чехова переехала в Индонезию вместе с сыном Соломоном в апреле. Изначально она утверждала, что вернется на родину, однако сейчас ее позиция изменилась. Чехова устроила сына в местную школу на Бали, а в начале мая сообщила, что в ближайшее время не планирует новых проектов в России.

«В Москве отменились все проекты, плохая погода и депрессивный настрой. Почему бы не пожить там, где тепло и есть возможности для духовного и психологического развития», - написала в соцсетях Чехова.

На Бали обнаружили телеведущую Регину Тодоренко вместе с мужем певцом Владом Топаловым. Пара объяснила свой отъезд тем, что Регина вот-вот должна родить и вторая беременность дается ей тяжело, в частности, из-за мировых событий.

До сих пор неизвестно местоположение Анатолия Чубайса

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НЕИЗВЕСТНО

Еще одним эмигрантом стал внук президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского Иван. В середине мая он написал в соцсетях, что уволился из МГУ и покинул Россию. Куда именно отправился бывший завкафедрой новых медиа, он не сообщил.

До сих пор неизвестно местоположение Анатолия Чубайса. В марте его заметили в компании супруги Авдотьи Смирновой и актрисы Паулины Андреевой в ресторане в Стамбуле. Там же был сделан снимок, как Чубайс снимает деньги в одном из банкоматов Турции. Позднее сообщалось, что экс-глава «Роснано» отправился в Италию, где, по не подтвержденным данным, у него имеется собственность. В конце мая в сети появилась фотографию, на которой Чубайс был запечатлен в супермаркете на Кипре.

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