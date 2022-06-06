Неизлечимо больная Татьяна Лазарева призналась, как зарабатывает на пропитание в Испании

Татьяна Лазарева с 2016 года живет в испанской Марбелье в собственном двухэтажном доме. Фото: YouTube

Татьяна Лазарева несколько лет назад переехала в Испанию. Пока ее муж Михаил Шац ищет источники дохода в Израиле, у юмористки, известной своими скандальными заявлениями в адрес россиян и России, есть стабильный доход. В откровенном интервью неизлечимо больная блондинка рассказала, как зарабатывает на пропитание.

Татьяна Лазарева с 2016 года живет в испанской Марбелье в собственном двухэтажном доме. Чтобы оплачивать содержание виллы на побережье, ей нужны немалые деньги. Телеведущая, впрочем, этот вопрос решила.

"Я провожу каждый месяц «Ужин со смыслом». Это такая вечеринка, которую я придумала и организовываю с 2017 года. Люди приходят, платят за билеты, я подготавливаю вопросы. У меня есть человек, который придумывает вопросы, я их редактирую. Примерно представляю круг людей, которые здесь собираются. Раз в месяц такую штуку провожу. Зарабатываю две-три тысячи евро", - поделилась 55-летняя юмористка.

Также артистка получает прибыль от денежных вкладов. "Отдала эти деньги в рост. И у меня сейчас капает тысчонка-полторы. Я это все откладываю", - рассказала Татьяна в шоу "А поговорить?".

Фото: YouTube

Тем самым знаменитость дала понять, что финансово не зависит от своего мужа Михаила Шаца, который, к слову, только ищет работу за границей. "Миша уехал тоже из Москвы, и полетел в Израиль искать какое-то приложение своей стендаперской деятельности, видимо. Ему же нужно развивать себя и дальше что-то делать, зарабатывать. Получилось так, что каждый теперь живет своей отдельной жизнью", - уточнила артистка.

Отношения супругов, к слову, ухудшились на фоне неизлечимой болезни Татьяны. Она более восьми лет страдает язвенным колитом. Артистке приходится принимать антидепрессанты. Препараты имеют побочный эффект в виде эмоциональных расстройств.