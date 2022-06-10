Это вообще законно? Почему российские банки стали брать деньги за хранение валюты и заставят ли их отменить комиссию

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«Введение комиссий по действующим валютным вкладам будет нарушением закона!» Вот так сурово отреагировал 10 июня Центробанк на выходки некоторых российских банков. Напомним, накануне сразу несколько финансовых организаций - «Росбанк», «Уралсиб», Райффайзенбанк и т. д. – огорошили клиентов новостью: за хранение валюты на счетах они будут брать деньги. Условия у всех разные (см. «Конкретно»), но самые дикие правила озвучил «Тинькофф» - 12% годовых, причем плата будет списываться ежедневно.

Зачем банки устраивают принудительную девалютизацию?

- Банки решили последовать за ЦБ, как регулятором денежной политики, - ответил финансовый аналитик Российского института стратегичеcких исследований Михаил Беляев. - Недавно Центробанк ввел подобные ограничения для валютных счетов юридических лиц, чтобы перевести часть валюты в рубли. На сегодня ему удобнее управляться с рублевыми счетами, потому что валютные могут в случае расширения западных санкций заморозить. Это не исключено при нынешнем развитии событий. И хотя прямых указаний не было, некоторые банки сделали то же самое.

Получается, банки решили заранее подуть на воду, чем ждать, когда ошпаришься на молоке. Заодно и денег с клиентов срубить. Люди открывали счета, клали туда свои кровные, по договору обслуживание было бесплатным... А теперь что?

Как уже сказано, ЦБ отреагировал оперативно и жестко.

- Банк России считает, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов, - написано в пятничном сообщении на сайте ЦБ. - Одностороннее изменение условий договора банковского вклада, направленное на сокращение срока его действия, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности. Таким образом, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам.

Тут бы владельцам валютных счетов порадоваться, что сам ЦБ встал на их сторону и не позволит их обирать... Но пока рановато. Партнер юридического бюро «Мозго и партнеры» Антон Шаматонов пояснил нам, что «в законодательстве нет запрета на комиссию по обслуживанию банковского счета».

- Установление комиссии за любые услуги в отношении валюты и операций с ней отнесено к компетенции самих банков, - дополняет Тимур Фатыхов, юрист направления интеллектуальной собственности и коммерческих споров Юридической группы Совет. - Как правило, договор на открытие валютного счета в кредитной организации содержит перечень тарифов за любые операции, в том числе связанные с содержанием текущего счета. Клиент Банка, подписывая договор, автоматически соглашается с односторонним изменением соглашения при установлении дополнительных тарифов.

В общем, будем внимательно следить за новостями. И надеяться, что Центробанку удастся отстоять наши кровные, которые мы осмелились хранить в недружественных валютах. Как ни крути, а от финансовых ограничений все уже порядком устали. Сначала нам запретили покупать доллары и евро. Затем - снимать собственную валюту со счетов. Потом разрешили, но не больше $10 тысяч. Может, хватит уже колотить по худому кошельку россиян? Жизнь сейчас и без того непростая.

Конкретно

Какие комиссии ввели банки

*как правило, это доллары, евро, фунты стерлингов или швейцарские франки. Некоторые банки берут процент и за хранение других валют – например, японских иен.