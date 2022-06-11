Зеленский попросил помочь ему накормить Азию

Тема украинского зерна не отпускает Владимира Зеленского Фото: REUTERS

Тема украинского зерна не отпускает Владимира Зеленского. Он не упускает ни одной возможности, чтобы поднять и рассказать, как Украина может спасти мир от глобального продовольственного кризиса, хотя даже самое простое сопоставление цифр показывает, что Незалежная здесь играет вовсе не такую значительную роль, как представляют в Киеве, Вашингтоне и столицах других союзников Украины. Мировое потребление зерновых составляет порядка 800 млн тонн в год, и на фоне этих цифр какие-то 20 миллионов тонн, которые якобы находятся в украинских хранилищах – это очень не очень. Тем более, что сколько там зерна в реальности, никто доподлинно не знает. Во всяком случае, в январе в Киеве объясняли закупки муки в Турции тем, что вся продовольственная пшеница Украиной была продана еще до Нового года.

Однако, это ничего не значит для Зеленского. Раз есть такой повод. Он будет отрабатывать его до последнего. Вот и на проходящем сейчас азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue Зеленский вновь поднял эту тему.

- Если мы не сможем экспортировать наше продовольствие, которого очень не достает на мировом рынке, мир столкнется с острым и тяжелым продовольственным кризисом и голодом во многих странах Азии и Африки. Нехватка продовольствия непременно приведет к политическому хаосу, который может привести к свержению правительств множества стран, изгнанию множества политиков, - заявил Зеленский в своем онлайн-выступлении перед участниками форума. - Эта угроза становится очевидной при виде взлетевших цен на множество повседневных товаров в ряде стран.

Не туда смотришь, Володя. У тебя страна или то, что от нее останется в ближайшее время, вскоре будет на грани голода и разорения. Об этом уже в открытую говорит, например. замминистра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий. Причем, очень интересно, как он это делает.

- Мы потеряли 25% пахотных земель. По объемам, конечно, больше. Мы ожидаем, что урожай будет примерно на 35% меньше, чем в предыдущие годы, то есть примерно на 30 млн тонн меньше, на 35-40% меньше, почти половина урожая прошлого года, - заявил он в интервью CNN. Заметьте, как любопытно он экстраполирует, фактически, даже в одном предложении. Сначала 25% пахотной земли, потом 35%, затем до 40%, а в конце констатирует про "почти половину урожая прошлого года". С учетом того, как на Украине чиновники всячески преуменьшают "зрады" и выпячивают "перемоги", можно смело прогнозировать падение будущего урожая более, чем на 50%. А если еще учесть, что кроме "утраты 25%" пахотных земель, которые были освобождены от пронацистского режима в Киеве, на оставшихся 75% сев прошел далеко не на прошлогодних площадях, а на гораздо меньших?

Кроме того, речь ведь идет об оценке, исходя из пахотных земель, которые сейчас контролируются украинским правительством в Киеве. А кто может ответить, сколько из них останется под Киевом к уборке урожая. И кто будет убирать тот урожай и распоряжаться им?

Не менее "утешительны" прогнозы и по экономике в целом.

Глава финансово-налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев выдал прогноз в ходе телемарафона, что ВВП Украины упадет в сравнении с прошлогодним показателем, как минимум, на 30%. И ведь это тоже минимально допустимые цифры, которые допустимо озвучивать на Украине. А в реальности все будет еще хуже. Каким-то спасательным кругом для украинцев остается теневой бизнес, но он вреден для государства, как такового. По словам Гетманцева, "тенизация украинской экономики в условиях военных действий только выросла".

А Зеленский все твердит, как зайчик на барабане, арию про зерно, которое из порта Одессы "не дает вывезти Россия". Хотя уже не только Белоруссия, но и Турция устала биться, объясняя Зеленскому, как можно отправить его на экспорт.

Да и к тому же, господину Зеленскому впору озаботиться сигналом о совсем другой опасности, которая подкралась к нему незаметно, но выглядит уже неотвратимой. Во время выступления Зеленского на форуме, делегация КНР встала и дисциплинированно, как умеют только они, покинула зал заседаний. Может, они вспомнили, как Украина обманула Китай с поставками зерна, обязавшись отгрузить его на 3,5 млрд. долларов. Может, вспомнила, как Киев кинул китайских инвесторов, отобрав у них "Мотор Сич", но не вернув при этом деньги. А, может, он просто надоел им, этот маленький, жалкий, все время ноющий и просящий денег и оружия человечек с нескрываемом комплексом Наполеона.

Украинские журналисты попытались было написать, что это были не китайцы, а вьетнамцы или корейцы, что им надо "по делу срочно" в другое место, но факт остается фактом. Вся делегация встала и вышла.

Не выдержала у китайцев терпелка на Зеленского. И вот это для него гораздо важнее существующего или призрачного зерна в порту Одессы.

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