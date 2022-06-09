Зеленского поменяют на страшного генерала, а Европу захватят мигранты: кризис 2022 года охватывает мир

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

БОЛЬШАЯ КРИМИНАЛЬНАЯ УСУШКА-УТРУСКА

Сергей Мардан:

- Вокруг украинского зерна натуральная коллизия. Уже месяц Запад исполняет арию: «Путин хочет устроить голодомор, вы все умрете. А спасти человечество могут только 20 миллионов тонн украинского зерна, запертые в портах Одессы. Давайте заставим Путина выпустить эти зерновозы». А Путин взял и сказал: О'кей, вы разминируйте порты в Одессе и везите свое зерно.

И Зеленский вдруг пошел на попятную: Мы не согласны так, это унизительно.

Что с этим делать? Это же позор.

Дмитрий Евстафьев:

- Действительно, позор. Ни в какие страны Евросоюза, поверьте мне, ни одно украинское зернышко не пойдет. Это зерно уже давно продано. Зерно давно не украинское. Почему сыр-бор? Правительство Зеленского открыло продажу земли Украины. И торговало этой землей как не в себя. Зерно выращено уже не на украинской земле. Там огромное число инвесторов, которые теряют деньги. К голоду это не имеет никакого отношения. Инвесторам просто нужно отбить деньги. Нужно продать зерно, выращенное на земле, купленной на инвестиции американских пайщиков, чтобы отчитаться за квартал и показать хоть какую-то прибыль.

И там не 20 миллионов тонн зерна. По разным оценкам, от 5 до 12. Там еще выяснится, что по пути произошла усушка-утруска. Такое зерно Шредингера. Причем, на Украине еще те американские инвесторы, как у нас в 90-х, когда после их инвестиций по лесополосам по весне трупы отмораживались.

Это слезы Запада про ужас глобального голодомора. А на выходе - абсолютно запредельное криминальное жульничество. Большая пропаганда, а внутри - воровство.

Мардан:

- Нельзя исключать и организацию ракетного удара по элеваторам Одессы, чтоб списать на русских: зерно было, а теперь нет.

Пожар на территории зернохранилища на Украине. Фото: REUTERS

Евстафьев:

- Конечно! Еще неизвестно, сколько бойцы запрещенного нацбата «Азов» сожгли зерна в элеваторах Мариуполя. Под войну сейчас можно списать сколько угодно. Сказать: извините, форс-мажор. Куртки кожаные и портсигары золотые пропали – три штуки. Это же наша с вами общая культура, которая вполне и культура Украины тоже. Они сейчас скажут, что все сожгли русские, дайте денег.

ГЕШЕФТ ПРОВАЛЕН

Мардан:

- Как пропагандистский прием зерно быстро выдохнется или нет?

Евстафьев:

- Не сразу. Американцы же не идиоты. И их инвесторы – дважды не идиоты. Только когда станет понятно, что никаких обещанных 20 миллионов тонн зерна на Украине нет, они будут эту тему заметать под стол. Иначе придется расписаться перед собственными пайщиками, что вы лохи. Американские инвесторы в этом не признаются никогда.

Мардан:

- Но Африке предрекают голод без русского и украинского зерна. А товарищи голодающие из Африки куда ломанутся? В Европу. И только Россия может это предотвратить. Европейцы это понимают?

Евстафьев:

- Есть ли у России ключ от этой проблемы? Это вопрос. Потому что ключ – не столько само зерно, сколько возможность его транспортировать. А против России вводятся санкции, как раз нацеленные на голод в мире. Это отказ принимать и страховать российские корабли и грузы. И это не от какого-то хитрого плана европейцев выстрелить самим себе в голову. Это от скудоумия современных европейских элит, которые не просто захотели Россию раздербанить, но решили на этом еще и деньги заработать.

Вся задумка какая была? Что российскую нефть, удобрения, зерно будут возить перевозчики из Европы. А сама Европа еще будет иметь гешефт с того, что России придется продавать свои товары с огромным дисконтом. Мы это делать отказались.

Кризис-то рукотворный. И грозит колоссальными последствиями самой Европе.

На мой взгляд, надо тупо сказать европейцам: у вас осенью 2022 года будет энергетический коллапс. Уже в Великобритании встает вопрос «тепловой нищеты». Зачем вам его дополнять еще и миграционным коллапсом? И заодно ссориться с Эрдоганом. Вы же ему хамите. А мы знаем, как Эрдоган решает проблему миграции. Он просто отворачивается на минуту, и пара миллионов мигрантов в Европу закачиваются.

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ

Мардан:

- Итальянцы уже прогнозируют, что хлынут сотни миллионов мигрантов. Начнется великое переселение народов.

Евстафьев:

- Сотни миллионов – это у них просто паника. Это нереально.

Дмитрий Евстафьев и Сергей Мардан во время эфира Радио "Комсомольская правда".

Мардан:

- Они просто не переплывут Средиземное море?

Евстафьев:

- Столько лодок нет. А вот 10-12 миллионов новых мигрантов для Южной Европы, это более чем реально. Причем эти люди уже точно придут не ассимилироваться.

Мардан:

- Жить?

Евстафьев:

- Конечно. В Европе для них уже все готово. Там есть район Сен-Дени, куда полицию не пускают. Там уже в Италии есть общины с доминирующей религией - исламом. Их уже не запихнешь по лагерям переселенцев: давайте, учите французский или итальянский. Нет, эти люди приедут к своим. И вот отсюда паника. Европу в самом деле ждут сложные времена. Но они же сами это создали.

Мардан:

- А англичане планируют отсидеться за Ла-Маншем?

Евстафьев:

- Конечно, они всегда так планировали. Более того, поджигая континентальную Европу во всех местах, куда дотянутся. А куда их рука дотянется? Ну, понятно, до Прибалтики, Польши, Балкан, Украины.

КТО БУДЕТ ПРАВИТЬ В КИЕВЕ

Мардан:

- Товарищ Зеленский, вроде бы, уже отверг британскую идею - военно-экономического союза Лондона, Варшавы, Киева и прибалтов. Почему?

Евстафьев:

- Думаю, Зеленский уже разочаровался в британцах и хочет чтобы его покровителями теперь стали немцы. Но ни тот, ни другой вариант Зеленскому не грозит. Потому что для этого нужно иметь устойчивость на фронтах. А с этим большие проблемы.

Мардан:

- За такие фокусы англичане могут Зеленского слить, не дожидаясь окончания конфликта?

Евстафьев:

- У англичан другого выбора просто не будет. На Западе много людей, для которых Зеленский становится лишней фигурой, которая мешает. Но большинство этих людей не в Лондоне. Они в Вашингтоне.

Мардан:

- И кто вместо Зеленского займет место военного правителя Украины?

Евстафьев:

- По логике американской политики, это должен быть заслуженный генерал.

Мардан:

- А разве на Украине еще есть заслуженные генералы. Там же, в основном, все проиграли.

Евстафьев:

- Найдут кого-нибудь. И объявят победителем при Крыжополе. Это не важно. Но по американской логике, должен прийти генерал со страшным и решительным лицом. Полная противоположность Зеленскому.

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