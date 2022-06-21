Обнародована скудная зарплата эмигрантки Чулпан Хаматовой в Риге

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Чулпан Хаматова переехала из России в Латвию. У актрисы есть коттедж в поселке миллионеров. А не так давно знаменитость нашла работу в Новом Рижском театре. Вот только зарплата в культурном учреждении очень скромная.

Чулпан Хаматова включена в штат Новом Рижском театре. Она получает в месяц 800 евро (48 000 рублей - по курсу 60 рублей за евро). К этой сумме добавляются выплаты за участие в спектаклях. Как пишет ФАН, актриса зарабатывает 1200 евро в месяц (72 000 рублей).

На прежнем месте работы - в театре "Современник" у Чулпан была максимальная ставка, доплаты и 20% надбавка за звание народной артистки. По самым скромным подсчетам, театр платил Хаматовой ежемесячно около 230 тысяч рублей.

Кроме того, артистка выступала на сцене Театра Наций. Так, перед побегом из России Хаматова заключила с культурным учреждением контракт на 1 964 339,45 рубля. И это не считая репетиций, которые оплачивались по отдельному тарифу.

Впрочем, главные заработки приходились на киносъемки. Здесь гонорары могли доходит до нескольких миллионов. Выплаты за один съемочный день у артистки составляли до 500 тысяч рублей.

Стоит отметить, что недавно Чулпан Хаматова получила первую роль на новом месте. Актриса исполнила пять ролей в одном спектакле. Она перевоплощалась в священника, насильника, учительницу, девочку и автора. Звезда кричала перед иконами, прыгала на диване и рыдала на фоне ковра.