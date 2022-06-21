Как определиться – продолжать носить очки или сделать операцию, рассказал профессор-офтальмолог

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самая распространенная проблема со зрением у современных людей - близорукость. Ей страдает в среднем каждый четвертый житель Земли (25%). Почему мы плохо видим, kp.ru рассказал профессор-офтальмолог, доктор медицинских наук, практикующий врач и заведующий офтальмологическим отделением Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В.Ломоносова Вардан Мамиконян. Вторая часть нашего интервью - о способах избавления от близорукости. Очки, линзы или операция?

«САМОЕ ПРОСТОЕ И БЕЗОПАСНОЕ»

- Вардан Рафаэлович, если к вам придет пациент и скажет: у меня близорукость, что делать? Пойти на операцию или носить очки? Что вы ему ответите?

- Ответ будет в меньшей степени основываться на медицине и в большей - на эстетических взглядах, потребностях самого пациента. Прежде всего я скажу, что очки это не что-то страшное, причиняющее жуткие неудобства и существенно снижающее качество жизни. Сейчас даже некоторые люди с нормальным зрением носят очки, любят выбирать разные оправы.

- Сегодня очки считаются одним из модных аксессуаров.

- Да. Это может быть красиво, стильно. То есть как врач я никого не буду отговаривать от очков (кроме заболеваний глаз в детском возрасте, это отдельная история, в определенных случаях бывает необходима операция по коррекции зрения). Это самое простое и безопасное решение при оптических нарушениях зрения. Если человек нормально переносит контактные линзы - пожалуйста.

С другой стороны, если пациенту принципиально важно избавиться от очков и линз, то могу сказать, что сегодняшние методы лазерной коррекции близорукости это технологии космического уровня. Но рекомендовать ли их врачу сразу при обращении пациента? Я считаю, что это не может быть первой рекомендацией.

«ПАЦИЕНТКИ МОМЕНТАЛЬНО ВЫСКАКИВАЛИ ЗАМУЖ»

- Великому русскому хирургу Пирогову приписывают фразу: лучшая операция та, которой удалось избежать.

- Абсолютно справедливо. Любая операция это травма. Однако в каждом случае важны личные обстоятельства конкретного человека. Если ношение очков или линз для него настолько дискомфортно, что вызывает постоянный стресс, снижает качество жизни, операция может реально все изменить в лучшую сторону.

Когда у нас в стране появилась коррекция зрения методом так называемых насечек, это были довольно травмирующие операции. Часть врачей их критиковали. Но меня тогда поразило вот что. Обращалось много людей молодого возраста и особенно девушек на выданье. Они не хотели носить очки по психологическим причинам (дразнили «очкариком» и тому подобное). И почти все вскоре после операции, приходя на осмотр, рассказывали: «я выхожу замуж!». То есть самооценка, качество жизни менялись разительно и практически моментально. Это пример того, когда операция действительно нужна.

- Это ведь похоже на пластическую хирургию? Кто-то может спокойно жить с неким отклонением от стандарта - в данном случае, остроты зрения. Носить очки. А кому-то обязательно нужно добиться идеала именно по эстетическим соображения в первую очередь.

- Да, такое сравнение возможно.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Есть ли риск ослепнуть

- Вардан Рафаэлович, насколько безопасны современные операции по коррекции близорукости? Если ли хоть какая-то доля вероятности, что человек вообще ослепнет?

- Потерять зрение при нынешнем уровне развития офтальмологии, лазерной хирургии можно лишь в редчайших случаях, это крайне маловероятно. Даже если после операции будут осложнения, то, как правило, в худшем случае некоторое снижение зрения. Вероятность потери очень близка к нулю. Но! Ни один ответственный хирург ни при какой, даже самой высокотехнологичной операции, не может дать 100% гарантию, что не произойдет чего-то непредвиденного. Организм человека настолько сложно устроен и настолько индивидуален у каждого, что нас всегда могут подстерегать неожиданности.

БУДЬ В КУРСЕ

Основные противопоказания для операций по коррекции близорукости

- эпилепсия, психические расстройства и некоторые системные заболевания;

- катаракта, глаукома;

- отслоение сетчатки;

- сахарный диабет;

- беременность, период грудного вскармливания.

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