«Мужчины стали слабее, яйца появились у женщин»: Кудрявцева раскрыла правду о жизни с молодым мужем

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились 9 лет назад. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера Кудрявцева в начале июня отметила девять лет со дня свадьбы с хоккеистом Игорем Макаровым. Спортсмен на 17 лет младше своей избранницы. В прочность их союза мало кто верил, но они по-прежнему вместе вопреки злопыхателям. Со стороны кажется, что теледива и хоккеист живут душа в душу. Но так ли это на самом деле?

Не так давно Игорь завершил свою спортивную карьеру. Сейчас он, по словам Леры, находится в поиске себя. Семью обеспечивает в основном телеведущая. Лера очень устает на работе, но, оказывается, она и дома тащит на себе немалый груз. Об этом Кудрявцева честно рассказала в эфире программы «Хватит слухов!» на канале ТВ Центр.

Лера призналась, что за последнее время сильный пол сильно изменился. Мужчины не стремятся, как раньше, все взваливать на свои плечи и предпочитают многое перекладывать на женщин. Кудрявцева высказалась по поводу современных мужчин и, в частности, о своем супруге Игоре Макарове.

- Мужчины стали слабее, яйца появились у женщин. Мужчины как-то ушли в забытье, не все, конечно, но многие. То, что вижу я, - к сожалению, мужчины мельчают, - констатировала Лера и переключилась на своего мужа. - Дома все делаю я!

Оказывается, женскую часть работы Лера выполняет сама. А вот Игорь предпочитает делить мужские обязанности с помощником.

- На самом деле у нас история попроще — все хозяйство на мне, а у Игоря есть человек, который ему помогает. Мужские дела делятся на две половинки -делает и муж, и помощник, - уточнила 51-летняя Кудрявцева.

Телеведущая выразила свое мнение и по поводу романтики в браке. Лера призналась, что она ей особо не нужна. Телеведущая не требует от мужа постоянных сюрпризов и дорогих подарков.

- Я не понимаю вот этот бред - надо поддерживать романтизм. Блин, когда ты дома, у тебя дети, когда уставшая после работы… Может, это для неработающих девочек, - предположила Лера.

Супруги воспитывают дочь Машу. Фото: соцсети.

Недавнюю годовщину свадьбы супруги отметили не вместе. В начале июня Лера вместе с дочкой Машей отправилась в санаторий в Сочи. Правда, даже вдали от турецкого «олл инклюзива» Лера умудрилась поправиться. Телеведущая пожаловалась своему бывшему бойфренду Сергею Лазареву, что набрала 8 лишних килограммов.

Лера и Сергей, который в эти дни тоже оказался в Сочи, договорились встретиться. Забавную переписку с бывшим парнем Кудрявцева выложила в соцсетях. В беседе Лера посетовала, что она прибавила 8 кило.

«Жир!» - обличающее констатировала телеведущая.

«За один день? Ну ты и жрешь!» - изумился Лазарев. – «Я тебя узнаю при встрече? Будь с журналом «Огонек» в руках на всякий случай».

«Буду с санаторной карточкой. Жирненькая, низенькая», - пообещала Лера.