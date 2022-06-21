Ляйсан Утяшева – о муже Павле Воле: «Мне тяжело живется с человеком, которому можно все»

Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ляйсан Утяшева – обладательница точеной фигуры. Но чего стоит спортсменке эта стройность! 36-летняя гимнастка не скрывает, что от природы сильно склонна к полноте, поэтому она сидит на строжайшей диете. Стоит Ляйсан дать себе послабление – это тут же сказывается на ее лице. Особенно тяжело Утяшевой приходится на отдыхе. Тем более, что ее муж Павел Воля в отпуске ест почти круглосуточно. Павлу повезло с метаболизмом, поэтому он поглощает все подряд.

- Мне очень тяжело живется с человеком, которому можно все. Это мой муж. Но я научилась с этим мириться. На отдыхе Паша ест 12 часов. Почти все время. Куда это все? Не в коня корм, конечно, - рассказала Утяшева в своем авторском шоу на YouTube «Дерзкая готовка». - Я мечтаю, чтобы моя девочка София, и я очень в это верю, унаследовала его метаболизм. Для девочки это дико важно. Мальчишки не так акцентируют внимание на своей внешности, худобе.

36-летняя гимнастка не скрывает, что от природы сильно склонна к полноте. Фото: соцсети.

Ляйсан пожаловалась: уже на третий день отпуска она замечает, что овал ее лица буквально плывет. Гимнастка рассказала и о своем отношении к дорогим вещам люксовых брендов. Утяшева выросла в скромной семье, поэтому первое брендовое платье купила себе, только когда очень похудела. Зато теперь она клянется, что никогда не поправится – уж слишком дорого ей обошелся ее гардероб.

- Я себе отрезала путь назад брендовыми дорогими вещами. Нелегко мне это далось, я очень экономный человек. Иногда донашивала бабушкины халаты. Мне несвойственно покупать супербрендовые вещи. Впервые я позволила себе фирменное платье в 35 лет, когда достигла любимого веса. Но это платье и в пир, и в мир, и в добрые люди, - отметила телеведущая.

Ляйсан сидит на строжайшей диете. Фото: соцсети.

В одном из интервью Ляйсан рассказывала, из-за чего она сильно поправилась. Тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер готовила ее к победе на Олимпиаде. Но из-за серьезной травмы Утяшева не смогла стать олимпийской чемпионкой – она получила только звание чемпионки мира. Ляйсан ушла из спорта, впала в депрессию и в тот момент поправилась на 39 килограммов.

- Когда я ушла из гимнастики, мне было лет 19-20. Я лежала дома на диване, жалела себя, ела все подряд и смотрела фильмы – что же я там в жизни пропустила? – рассказала Утяшева. - В итоге, когда мне позвонила Ирина Александровна Винер и сказала: «Мась, здесь чемпионов чествовать будут, ты давай, приходи», я ответила: «Ирина Александровна, вам лучше это не видеть. Я разъелась так, что в мамины штаны не влажу». А мамины штаны – это размер L. 39 килограммов лишнего веса! Ирина Александровна говорит: «Так, завтра – ко мне!». Когда она меня увидела, то сказала: «Ты что с собой сделала? Тебе нельзя быть толстой! У тебя сразу морда становится как сковородка!».

Ляйсан пришлось сесть на жесткую диету и много тренироваться, чтобы снова обрести стройность. Обычно она приходит в спортзал несколько раз в неделю.