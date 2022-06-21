В Техасе подняли вопрос об отделении от США

Разговоры об отделении в современной истории Техаса начали после заявления губернатора Рика Перри в 2009 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как бы сюрреалистично это ни звучало, но республики Донбасса могут обзавестись сестрой за океаном. Конечно, вряд ли после отделения Техаса от США бывший штат назовут Техасской Народной Республикой – но голоса сторонников проведения референдума о независимости звучат все громче.

Одним из итогов состоявшегося недавно съезда Республиканской партии Техаса было решение о проведении в 2023 году референдума об отделении штата от США и создании полного самоуправления.

– Техас сохраняет за собой право на отделение от Соединенных Штатов, и Законодательному собранию Техаса следует призвать провести референдум в соответствии с этим, – приводит NewsWeek отрывок из документа, размещенного на платформе партии.

На съезде было решено требовать от Законодательного собрания штата на следующей сессии принять соответствующий законопроект.

На самом деле Техас, равно как и любой другой штат США, не имеет права на самостоятельность – это не предусмотрено Конституцией. Однако исторически сложилось так, что техасцы считают свое право на создание суверенного государства вполне законным.

В XVII веке Техас начали осваивать испанцы и французы, а в начале XIX века к ним присоединились переселенцы из США. Беззаконие в Мексике, в состав которой на то время входила территория нынешнего Техаса, вынудило жителей заявить о своем желании отделиться от страны. В 1836 году была провозглашена Техасская Республика, принята конституция и избран президент.

Следующие девять лет прошли в периодических стычках с мексиканскими войсками, а в 1845 году Техасская Республика по собственному желанию вошла в состав США.

В годы Гражданской войны (1861-1865 годы) жители штата подавляющим числом голосов проголосовали за отделение от США, а повторно Техас был включен в состав страны лишь в 1870 году.

Разговоры об отделении в современной истории Техаса начали после заявления губернатора Рика Перри в 2009 году о том, что штат с его уникальной историей имеет полное право на самоопределение. С тех пор республиканцы каждый раз, как только к власти в США приходят демократы, раскачивают тему отделения.

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