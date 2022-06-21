Недетские штучки: Записки американского адвоката

Американские и российские дети сильно отличаются Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Личный (ну или, по крайней мере, знакомый) адвокат – необходимый атрибут существования. Въедливые американцы еще и знаменитые на весь мир сутяги: почти во всем они находят повод для привлечения квалифицированного юриста.

В какой-то момент и в моей американской жизни возникла необходимость проконсультироваться с опытным специалистом в области права. Так, в моей записной книжке появился телефон одной из самых известных в Нью-Йорке русскоязычной специалистки в области права.

Только спустя несколько месяцев она призналась мне, что уже давно пишет, что называется, в стол, для себя. И прочитав рукописный сборник записанных ею баек из нью-йоркской жизни, вдоволь насмеявшись и о многом порассуждав, я уговорил ее на анонимную публикацию в «КП».

НЕДЕТСКИЕ ШТУЧКИ

Все должно быть поэтапно

Сын на шахматном турнире:

- Я уже закончил игру, могу ли я идти?

- Да, только сначала пройдите в помещение перед выходом и посидите, пока мы всех не отпустим.

- Конечно, без проблем... Простите, а зачем мне там сидеть?

- Чтобы подготовиться к выходу, разумеется.

Воспитание

Бокс. Мой 11-летний отпрыск определен в весовую категорию с восьмилетним мальчиком, который гораздо крупнее.

- Сколько же раз в день ты ешь?

- Ну, в основном три раза... Хотя в промежутках у меня перекусы.

Равноправие

На уроке:

- Дети, каждый из вас особенный.

- Извините, - тянет руку дочь, - но как же такое возможно? Если все особенные, то быть особенным - это норма?

- Совершенно верно, в Америке каждый ребенок - одинаково особенный.

Почувствуй разницу

Главное отличие американских и российских детей:

Маленький Джонни решил, что на самом деле он Джейн, и теперь меняет пол.

Пете все равно. Если надо, он врежет и Джонни, и Джейн.

Сейте разумное, доброе, вечное...

И снова про сына. Он получил в школе следующее задание: "Прочтите данный рассказ и напишите, какой вывод должны сделать его герои".

Краткое содержание рассказа: пара друзей-воришек планируют ограбить банк, угнав фургон мороженщика, рассудив, что именно на этот вид транспорта полиция не догадается обратить свое внимание. Всё идёт, как задумано, но, к сожалению, владелец фургона сообщает о пропаже, и стражи порядка арестовывают незадачливых предпринимателей сразу за всё.

Сын написал, что красть не хорошо, и что всё тайное становится явным.

Но это был неправильный ответ: герои должны были понять, что всегда нужно продумывать до конца абсолютно все детали операции!

Он скромно спросил учителя, как же так, ведь кража - это преступление, разве не этот вывод должны были сделать герои?

- Нет, - сказал учитель, - это, твоё личное мнение, а вывод - это факты, логика, доказательства. Мы готовим вас ко взрослой жизни, и поэтому и представляем вам опыт из самых различных её сфер.