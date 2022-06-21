Родственникам Патриса Лумумбы вернули его золотой зуб, хранившийся в семье убийцы

Патрис Лумумба стал ярким символом борьбы народов Афлики за независимость Фото: REUTERS

Власти Бельгии передали родственникам Патриса Лумумбы единственное, что осталось от первого премьер-министра Демократической Республики Конго после провозглашения ее независимости в 1960 году, - его золотой зуб.

Передача реликвии состоялась в ходе специальной церемонии, сообщает Guardian.

– После долгих лет мы наконец-то испытываем чувство удовлетворения. Не могу сказать, что я преисполнен счастья, но для нас это позитивный момент, его душа теперь может упокоиться с миром, и это очень важно. Он боролся за то, чтобы избавиться от рабства, оставаясь при этом на равных с бельгийцами, – сказал журналистам Роланд Лумумба, один из сыновей борца за независимость Конго.

Патрис Лумумба стал ярким символом борьбы народов Афлики за независимость. Он занял пост первого премьера независимого Конго в июне 1960 года, но уже в сентябре его отправили в отставку и арестовали. За этим последовали быстрое освобождение и повторный арест спустя три месяца.

Второй арест стал для 34-летнего Лумумбы последним – согласно имеющимся данным его вместе с несколькими соратниками вскоре расстреляли. Причем задержание и расстрел производились местными повстанцами, которыми руководили бельгийские офицеры.

Тела расстрелянных на следующий день выкопали из земли, расчленили и растворили в кислоте. Занимались этим бельгийские полицейские.

Золотой зуб – единственное, что осталось от тела Лумумбы под действием кислоты. Вот этот «трофей» и забрал себе бывший комиссар бельгийской полиции Жерар Соэте, принимавший участие в казни политика.

Он хранил тайну больше 40 лет и рассказал о тех ужасных событиях лишь в 2000 году.

После смерти Соэте реликвия перешла к его дочери, а в 2016 году бельгийский историк Людо де Витте добился изъятия реликвии в качестве вещественного доказательства давней трагедии.

Удивительно, но события 60-летней давности прекрасно перекликаются с современностью – вина Лумумбы состояла в том, что он не только на словах боролся за независимость своей страны, но и был противником создания в Конго марионеточного государства. Ни Вашингтон, ни Брюссель такая перспектива не устраивала, поскольку они не собирались лишаться богатых урановых и медных запасов. Поэтому под негласным руководством ЦРУ и открытом содействии бельгийских военных в стране был организован мятеж, который и закончился гибелью Патриса Лумумбы.

В 1961 году его именем был назван Университет дружбы народов в Москве.