На воду, солнце и кондиционеры: необычные виды летних аллергий

Врачи отмечают, что после перенесенного ковида, организм может неожиданно стать весьма чувствительным к тем или иным воздействиям Фото: Иван ПРОХОРОВ

Аллергены могут быть повсюду. И даже привычные, на первый взгляд, вещи могут вызвать неоднозначную реакцию.

Врачи отмечают, что после перенесенного ковида, организм может неожиданно стать весьма чувствительным к тем или иным воздействиям. Те, кто никогда не был аллергиком, этой весной почувствовали, что цветущие растения вовсе не так прекрасны. Затяжной стресс, переутомление, эмоциональное выгорание — все это и многое другое, особенно не самый здоровый образ жизни, также могут запустить начало аллергических реакций.

ФОТОДЕРМАТОЗ: РЕАКЦИЯ НА СОЛНЦЕ

Еще одно название этой болезни - полиморфная световая крапивница. Чаще всего она может возникнуть в светлокожих людей, особенно у тех, чья кожа сухая или очень чувствительная. Даже если вы умудрялись много лет загорать в тени, аллергическая реакция на солнце может проявиться в любой момент.

Виноваты в этом могут быть новые косметические средства, прием медикаментов (в том числе, серьезной терапии во время ковида). Эти факторы, усиленные стрессом, повышают чувствительность кожи к солнечному свету.

Реакция на солнце может быть похожа на сильный ожог или крапивницу: сыпь, зуд, покраснение, часто сильное жжение. Иногда кожа может даже отекать, особенно на чувствительных местах, например, веках.

Как отличить от солнечного ожога: вы находились на солнце недолго, сыпь проявилась не сразу, а через день-два. И ей покрылись все места, на которые случайно упали солнечные лучи. Успокаивающие кремы не помогли, а антигистамины и специальные противоаллергические мази улучшили ситуацию.

Особенно активно солнечная крапивница проявляется весной и летом.

БОЛЕЗНЬ ЛЕГИОНЕРОВ: РЕАКЦИЯ НА КОНДИЦОНЕР

Эта болезнь не совсем аллергия, а реакция организма на бактериальную инфекцию, которую вызывают бактерии легионеллы. Обычно эти бактерии поражает тех, кто вынужден долгое время проводить в помещениях с кондиционерами старого образца. Такие встречаются в старых офисных зданиях и недорогих отелях.

Проблема в том, что в давно нечищенных кондиционерах охотно размножаются бактерии, вызывающие тяжелую реакцию организма — поражение легких, серьезную пневмонию с температурой, удушающим кашлем, слабостью и сильными головными болями. Вплоть до летального исхода.

Конечно, сейчас это редкость — ковид научил обслуживающий персонал обрабатывать поверхности. Но все же будьте внимательны к симптомам: чем раньше вы обратитесь к врачу, тем благоприятнее исход болезни.

АКВАГЕННАЯ КРАПИВНИЦА: РЕАКЦИЯ НА... ВОДУ

Да, кому-то совсем не повезло: реакция иммунной системы внезапно становится атипичной, и на любой контакт с водой кожа реагирует покраснением и зудом. К счастью, такой типа аллергии очень редок и поражает в основном жителей стран с жарким климатом, которые и так довольно редко моются, потому что вода на вес золота.

У европейцев и россиян похожую реакцию может вызвать купание в водоемах, где поселились водоплавающие — из уток сыплются паразиты, которые охотно проникают под кожу купальщиков. Заболевание называется церкариоз и вызывает сильный зуд и точечные кровоизлияния под кожей. Еще аллергию может вызвать любовь к бассейнам с излишне хлорированной водой. К счастью, оба этих состояния обратимы.

Но иногда зудящие пятна появляются после длительного купания в чистом и прохладном водоеме. Это может быть связано с заболеваниями печени и почек. Если проблема повторяется, необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.

КОММЕНТАРИЙ ПЕДИАТРА

Зудящие красные пятна — это не только аллергия

- Не забывайте, что у детей красные пятна на коже могут сигналить не только о возможной аллергии, - говорит наш постоянный эксперт, главврач одной из столичных клиник, педиатр Евгений Тимаков. - Так могут проявлять себя корь, краснуха, ветрянка, энтеровирусная инфекция, да и тот же ковид. А еще очень опасная менингококковая инфекция. Поэтому, если у ребенка не только пятна, но и повышенная температура, вялость, особенно рвота — немедленно вызывайте врача. С сыпью в поликлинику лучше не ходить, чтобы не заражать других детей. Педиатр по время осмотра кожных покровов и слизистых сможет определить причину сыпи и назначить лечение. Или в тяжелом случае госпитализировать ребенка.