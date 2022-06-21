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Здоровье21 июня 2022 8:00

На воду, солнце и кондиционеры: необычные виды летних аллергий

Педиатр Евгений Тимаков заявил, что красные пятна на теле ребенка могут быть причиной серьезного заболевания
Анна КУКАРЦЕВА
Врачи отмечают, что после перенесенного ковида, организм может неожиданно стать весьма чувствительным к тем или иным воздействиям

Врачи отмечают, что после перенесенного ковида, организм может неожиданно стать весьма чувствительным к тем или иным воздействиям

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Аллергены могут быть повсюду. И даже привычные, на первый взгляд, вещи могут вызвать неоднозначную реакцию.

Врачи отмечают, что после перенесенного ковида, организм может неожиданно стать весьма чувствительным к тем или иным воздействиям. Те, кто никогда не был аллергиком, этой весной почувствовали, что цветущие растения вовсе не так прекрасны. Затяжной стресс, переутомление, эмоциональное выгорание — все это и многое другое, особенно не самый здоровый образ жизни, также могут запустить начало аллергических реакций.

ФОТОДЕРМАТОЗ: РЕАКЦИЯ НА СОЛНЦЕ

Еще одно название этой болезни - полиморфная световая крапивница. Чаще всего она может возникнуть в светлокожих людей, особенно у тех, чья кожа сухая или очень чувствительная. Даже если вы умудрялись много лет загорать в тени, аллергическая реакция на солнце может проявиться в любой момент.

Виноваты в этом могут быть новые косметические средства, прием медикаментов (в том числе, серьезной терапии во время ковида). Эти факторы, усиленные стрессом, повышают чувствительность кожи к солнечному свету.

Реакция на солнце может быть похожа на сильный ожог или крапивницу: сыпь, зуд, покраснение, часто сильное жжение. Иногда кожа может даже отекать, особенно на чувствительных местах, например, веках.

Как отличить от солнечного ожога: вы находились на солнце недолго, сыпь проявилась не сразу, а через день-два. И ей покрылись все места, на которые случайно упали солнечные лучи. Успокаивающие кремы не помогли, а антигистамины и специальные противоаллергические мази улучшили ситуацию.

Особенно активно солнечная крапивница проявляется весной и летом.

БОЛЕЗНЬ ЛЕГИОНЕРОВ: РЕАКЦИЯ НА КОНДИЦОНЕР

Эта болезнь не совсем аллергия, а реакция организма на бактериальную инфекцию, которую вызывают бактерии легионеллы. Обычно эти бактерии поражает тех, кто вынужден долгое время проводить в помещениях с кондиционерами старого образца. Такие встречаются в старых офисных зданиях и недорогих отелях.

Проблема в том, что в давно нечищенных кондиционерах охотно размножаются бактерии, вызывающие тяжелую реакцию организма — поражение легких, серьезную пневмонию с температурой, удушающим кашлем, слабостью и сильными головными болями. Вплоть до летального исхода.

Конечно, сейчас это редкость — ковид научил обслуживающий персонал обрабатывать поверхности. Но все же будьте внимательны к симптомам: чем раньше вы обратитесь к врачу, тем благоприятнее исход болезни.

АКВАГЕННАЯ КРАПИВНИЦА: РЕАКЦИЯ НА... ВОДУ

Да, кому-то совсем не повезло: реакция иммунной системы внезапно становится атипичной, и на любой контакт с водой кожа реагирует покраснением и зудом. К счастью, такой типа аллергии очень редок и поражает в основном жителей стран с жарким климатом, которые и так довольно редко моются, потому что вода на вес золота.

У европейцев и россиян похожую реакцию может вызвать купание в водоемах, где поселились водоплавающие — из уток сыплются паразиты, которые охотно проникают под кожу купальщиков. Заболевание называется церкариоз и вызывает сильный зуд и точечные кровоизлияния под кожей. Еще аллергию может вызвать любовь к бассейнам с излишне хлорированной водой. К счастью, оба этих состояния обратимы.

Но иногда зудящие пятна появляются после длительного купания в чистом и прохладном водоеме. Это может быть связано с заболеваниями печени и почек. Если проблема повторяется, необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.

КОММЕНТАРИЙ ПЕДИАТРА

Зудящие красные пятна — это не только аллергия

- Не забывайте, что у детей красные пятна на коже могут сигналить не только о возможной аллергии, - говорит наш постоянный эксперт, главврач одной из столичных клиник, педиатр Евгений Тимаков. - Так могут проявлять себя корь, краснуха, ветрянка, энтеровирусная инфекция, да и тот же ковид. А еще очень опасная менингококковая инфекция. Поэтому, если у ребенка не только пятна, но и повышенная температура, вялость, особенно рвота — немедленно вызывайте врача. С сыпью в поликлинику лучше не ходить, чтобы не заражать других детей. Педиатр по время осмотра кожных покровов и слизистых сможет определить причину сыпи и назначить лечение. Или в тяжелом случае госпитализировать ребенка.

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