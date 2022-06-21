Героев нового блокбастера "Красная Шапочка" одели в наряды от любимого дизайнера Аллы Пугачевой

Показ костюмов Игоря Гуляева (по центру в шляпе) из фильма "Красная Шапочка". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самый ожидаемый фэнтези-блокбастер этой осени - новая российская "Красная Шапочка", которая выйдет в прокат в конце сентября - приоткрыл завесу тайны будущим зрителям. 20 июня в парке "Зарядье" в рамках Московской Недели Моды продюсеры познакомили гостей с историей создания костюмов фильма. А они в этом случае уникальны, ведь разрабатывал наряды Игорь Гуляев - знаменитый дизайнер и автор лучших образов Примадонны последних лет. А значит, можно не сомневаться: этой осенью запрос на look как у Красной Шапочки или Серого Волка станет одним из самых популярных у наших модников и модниц.

Показ костюмов из фильма "Красная Шапочка". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Показ костюмов из фильма "Красная Шапочка". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для модного дома IGOR GULYAEV этот опыт работы в полнометражном кино стал первым. В наряды от кутюрье облачились известные актеры, занятые в фильме: Алексей Серебряков, Ирина Розанова, Екатерина Климова, Юрий Чурсин, Наталия Медведева, Нино Нинидзе и другие.

- Я думаю, это серьезное начало. Мы постарались сделать все возможное, чтобы кино, мода и фэшн-индустрия объединились и сделали невероятно интересную картинку, - признался Гуляев на открытии выставки костюмов.

Показ костюмов из фильма "Красная Шапочка". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всего в медиахолле "Зарядья" представили 10 костюмов главных персонажей киноленты. А кроме того, первые зрители смогли увидеть эпизоды из "Красной Шапочки" и редкие кадры производства фильма от компьютерной графики до обработки звука.

СПРАВКА "КП"

Российское семейное фэнтези "Красная Шапочка" станет приквелом знаменитой сказки Шарля Перро. Действие фильма начинается еще до рождения Красной Шапочки, раскрывая историю ее происхождения. По сюжету, в сказочной вселенной проживают два враждующих рода - защитники города Волкобои и агрессивные хищники Волки-оборотни, способные превращаться по своему желанию в людей. Последние нарушают столетний договор, решая покинуть территорию леса и захватить город. На защиту мирного населения встает отец Красной Шапочки, Волкобой, но ему не удается выжить в неравном бою. С этого момента Сказочным царством правят Волки.

Показ костюмов из фильма "Красная Шапочка". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Показ костюмов из фильма "Красная Шапочка". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Красная Шапочка появляется на свет, когда отца уже нет в живых. Об истории его "исчезновения" героиня узнает только в 12 лет, когда мама с бабушкой рассказывают ей страшную правду. Так начинается история взросления маленькой девочки, которая должна побороть детские страхи и принять свое первое важное решение - встать на защиту целого города.

Главные роли в картине исполнили Алексей Серебряков, Юрий Чурсин, Екатерина Климова, Ирина Розанова и Данила Якушев. Образ Красной Шапочки воплотила 16-летняя актриса Таисия Калинина.

Показ костюмов из фильма "Красная Шапочка". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Показ костюмов из фильма "Красная Шапочка". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автором идеи и генеральным продюсером фильма выступила Лина Арифулина, а режиссерское кресло заняли Александр Баршак и Артем Аксененко. Над визуальными эффектами команда проекта работала почти два года. За создание образов отвечали стилисты Игорь Гуляев и Дмитрий Винокуров. Доходы от проката "Красной Шапочки" будут переданы в благотворительный фонд "Новый Дом", который помогает детям-сиротам.