Везде как дома: Минтранс внедряет социальный стандарт для пассажирских перевозок в регионах

Дмитрий Баканов, заместитель министра транспорта России.

Упрощение всех процессов за счет цифровизации - это тренд, охватывающий все сферы нашей жизни. Транспорт и, в частности, пассажирские перевозки - не исключение. В Минтрансе решили сделать пассажирские сервисы не только максимально удобными и технологичными, но и едиными для всех российских регионов.

ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА И ЛЬГОТЫ

В январе 2022 года вступил в силу социальный стандарт, который дополнительно вводит понятие, связанное с цифровизацией пассажирских перевозок. Это набор требований, соответствие которым позволяет бизнесу максимально широко разрабатывать и применять цифровые решения для пассажирских перевозок.

- В первую очередь это бесконтактная и безналичная оплата. Ни для кого не секрет, что с каждым днем все меньше и меньше пользуются старыми средствами оплаты, когда наличными передаются деньги водителю. Сейчас все уходит в цифровые приложения, в решения наподобие «Тройки», когда одной картой можно оплатить все виды транспорта, заранее положив деньги на депозит. Именно для этого этот социальный стандарт мы и сформировали, - пояснил в интервью «КП» на Петербургском международном экономическом форуме Дмитрий Баканов, заместитель министра транспорта России.

По его словам, требования будут едиными для всех регионов. Это сделано для технологического удобства, чтобы в будущем все эти сервисы (как на уровне региона, так и на уровне всей страны) можно было интегрировать.

- Мы говорим о том, чтобы был один универсальный инструмент, который позволяет в любом регионе перемещаться на всех видах транспорта мультимодально и бесшовно, при сохранении всех социальных и гражданских льгот, которые у вас есть, проживая в определенном субъекте. Современные решения позволяют получать информацию от госорганов на того или иного гражданина практически в режиме онлайн, чтобы у него всегда были определенные скидки.

ЦЕЛЬ — МАКСИМАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ГРАЖДАН

Один из примеров удобства — бесконтактная оплата проезда банковской картой. Его предлагает в разных регионах целый ряд компаний и банков. Например, цифровые решения одного из банков по бесконтактной оплате банковскими картами работают уже в 147 городах. Другой — единый билет, транспортные карты. Более чем в 40 регионах на базе решения крупного банка страны пассажиры могут мультимодально, на разных видах транспорта, передвигаться, с одним платежным инструментом, с учетом тех льгот, которые у них есть. И третий пример — это приложения, которые включают навигационную систему, информирующая пользователя о том, когда придет нужный ему вид транспорта, и помогающая построить оптимальный маршрут.

- Ряд субъектов вместе с бизнесом экспериментально данные сервисы у себя уже внедрили. На Форуме участники рынка обратились к Минтрансу с предложением о выработке соответствующих стандартов, чтобы определить правила игры, чтобы разработчики с минимальным риском вкладывались в разработку данных решений. Итоговый облик определит потребитель, который сделает выбор в пользу того или иного сервиса. Но в конечном счете понятно, что должна быть услуга, когда вы, выходя из дома, понимая, что вам нужно доехать из точки А в точку В с разными пересадками, на разных видах транспорта, строите маршрут. А в случае, если один из видов транспорта запоздал, сервис автоматически перестроит его, - объясняет Дмитрий Баканов.

Цель государства - максимальная мобильность граждан. Как внутри региона, так и в рамках нашей большой страны. А большие данные, которые будут получены в рамках взаимодействия с разработчиками, лягут в основу будущих решений по развитию транспортной инфраструктуры, туристических направлений и многого другого.

Дополнительно:

Телеграм-канал «Цифровой транспорт» представил в рамках Петербургского международного экономического форума ролик с результатами тестирования приложения на транспорте в Тверской области. Героиня видео 91-летняя с легкостью пользуется новыми сервисами. Действительно, решения на транспорте доступны всем возрастам.