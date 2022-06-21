Путин рассказал, когда армия получит первую неуязвимую для ПВО ракету Сармат

По традиции Владимир Путин встретился с лучшими выпускниками военных вузов. Фото: REUTERS

По традиции Владимир Путин встретился с лучшими выпускниками военных вузов. Напомнив молодым офицерам, что армия сейчас сражается и в Сирии, и в Донбассе, президент назвал приоритеты для укрепления вооруженных сил.

- Первое – это оснащение новым оружием. Войска получают не имеющие аналогов комплексы С-500. К концу года встанет на боевое дежурство первый комплекс ракеты Сармат, - заявил российский лидер.

У Сармата, если читатели не знают, есть два ключевых преимущества. Главное – дальность полета. Ракеты способны долететь до Америки через Южный полюс. При этом, все системы ПРО находятся на севере Штатов. То есть, Сармат готов банально облететь всю противоракетную оборону.

Второе преимущество – способность нести неядерные боеголовки. То есть, можно ударить ракетой по врагу, не спровоцировав начало атомной войны.

- Мы будем активнее использовать все типы беспилотников. Армия получит оружие на новых физических принципах: лазерное, электромагнитное, - продолжил Путин.

В конце своей речи президент, как он это любит, привел историческую аналогию.

- Не было такого времени, когда бы мы себя чувствовали, как в благополучной, но маленькой стране. Чтобы можно было ничего не делать. Всегда России шла к своей цели через испытания. Не бывает так, чтобы кого-то под ручки привели к цели. Дорогу осилит идущий. Страна сейчас проходит через очередную череду испытаний. Мир и сама Россия внимательно смотрят на гражданскую сферу – да, ограничения есть, преодолеваются они по-разному. Но будут преодолены! – пообещал глава страны.