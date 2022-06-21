Минобороны России рассказало о цене, которую пришлось заплатить ВСУ за попытку напасть на остров Змеиный

В результате, по данным представителя Минобороны России российскими средствами ПВО: зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь» и зенитным ракетным комплексом «Тор» все средства поражения противника, выпущенные по острову Змеиный были уничтожены.

Украинские военные продолжают терять личный состав и территории. Военнослужащие ВСУ массово сдаются, хотя на отдельных участках пытаются совершить невообразимые перформансы. Опять попытались захватить остров Змеиный, но потеряли кучу беспилотников и ракет. Не добившись результата зачем-то убили рабочих газодобывающей платформы в море. Очевидно, нужна была яркая картинка для телесюжета.

"20 июня около 5 часов утра киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный. Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата. В воздушном налете было задействовано более 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в ударном и разведывательном исполнении, наведение которых осуществлялось двумя беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2». В воздушном пространстве в районе острова российскими средствами был зафиксирован на больших высотах стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарата ВВС США «Глобал Хок» RQ-4. Противовоздушное прикрытие украинских украинских беспилотников обеспечивалось зенитными ракетными системами «С-300» с боевых позиций в районе Тузлы и Очакова", - описал на прошедшем брифинге оперативную обстановку на утро понедельника официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что ракетные и артиллерийские удары по острову Змеиный наносились украинскими баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одесса и на острове Кубанский.

В результате, по данным представителя Минобороны России российскими средствами ПВО: зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь» и зенитным ракетным комплексом «Тор» все средства поражения противника, выпущенные по острову Змеиный были уничтожены. В воздухе были сбиты: 13 беспилотных летательных аппаратов, четыре ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган».

"Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове Змеиный. Неудавшееся огневое поражение, вынудило противника отказаться от высадки десанта на остров Змеиный. Убедившись в провале попытки захвата острова, киевский режим пошел на новую авантюру в отношении объектов российской газодобывающей инфраструктуры в северо-западной части Черного моря", - отметил Конашенков.

Не добившись результатов на Змеином киевский режим подверг ударам противокорабельных ракет и беспилотного летательного аппарата «Байрактар ТБ-2» газодобывающие платформы «БК-1» и «Крым-1», где убил несколько мирных рабочих. В результате украинской провокации на платформе «БК-1» начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы в данном районе Черного моря.

"В ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами «Оникс» на военном аэродроме «Школьный» в районе Одессы были уничтожены выявленные в ходе операции российскими средствами разведки ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами «Байрактар-ТБ2». На острове Кубанский ликвидировано уничтожено два артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М-777. А авиацией ВКС России уничтожены две пусковые установки зенитной ракетной системы «С-300» в районах Очаково и Тузла Одесской области", - перечислил Игорь Конашенков.

По словам официального представителя военного ведомства, высокоточными ракетами воздушного базирования и армейской авиацией в Донбассе уничтожены четыре склада, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники пункт управления ВСУ, позиции националистических формирований, в том числе «Правого сектора» в ряде населенных пунктов, многофункциональная радиолокационная станция наведения ракет зенитного ракетного комплекса С-300.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристами уничтожено два взвода реактивных систем залпового огня «Ураган» в районах Заряное, Димитров, которые обстреливали Донецк и два взвода 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районах населенных пунктов Спартак и Подгорное, 216 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 28 пунктов управления, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также два склада с боеприпасами.

"В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 570 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин и 29 специальных автомобилей", - отметил Конашенков.

Войска противовоздушной обороны сбили украинский самолет под Харьковом, 19 украинских беспилотных, пять тактических ракет «Точка-У», а также 30 реактивных снарядов РСЗО «Ураган». Это спасло жизни десяткам мирных жителей Донбасса.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

- Киевским режимом, на фоне военных провалов, продолжаются вбросы в лучших традициях «Квартала-95», чтобы хоть как-то остановить панику и бегство своих военнослужащих с Донбасса. Недавно была распространена информация о якобы «тайной» поездке Зеленского в Лисичанск, где он попал под обстрел. При этом группировка украинских войск в районе Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских вооруженных сил, - обратил внимание на брифинге журналистов официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он отметил, что в ходе проведения специальной военной операции противник продолжает нести значительные потери: «По свидетельству украинских пленных, подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады брошены своим командованием. Оставшимся в живых военнослужащим оставалось только сдаться в плен, чтобы сохранить свои жизни. В таком же состоянии находится 57-я механизированная бригада ВСУ, чей командир после потери двух третей личного состава умолял командование группировкой доложить истинное положение дел генеральному штабу ВСУ и лично Зеленскому».

В некоторых подразделений ВСУ положение критическое: в 57-й механизированной бригаде ВСУ, действующей в Северодонецке, в одном из батальонов в строю осталось только 28 военнослужащих, в другом – только командный состав.

В Минобороны России отмечают, что резервы для восполнения потерь в ВСУ исчерпаны. Батальоны территориальной обороны, прибывающие из западных регионов Украины для усиления, отказываются выдвигаться на передовую. В зоне ответственности оперативной тактической группы «Соледар» военнослужащие 101-й бригады территориальной обороны ВСУ заявили, что «не желают принимать участие в боевых действиях» и самостоятельно отправились в тыловой район. Отказников более 600 человек.

Не доходит до передовой и оружие. Так, поступившие от США и европейских стран Украине 155-мм гаубицы М-777 стали хорошей целью для российских средств огневого поражения.

- Только за прошедшие сутки было уничтожено 15 единиц, большинство из которых сгорели в районе железнодорожной станции Дружовка, не успев сделать ни одного выстрела, - подчеркнул Конашенков.

Генерал-лейтенант привел данные разведки, которая сообщила, что в прилегающих к зоне боевых действий населенных пунктах Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей проводится принудительная мобилизация. Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции. Задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

209 - самолетов.

132 - вертолета.

1292 - беспилотных летательных аппарата.

348 - зенитных ракетных комплексов.

3709 - танков и других боевых бронированных машин.

580 - боевых машин реактивной системы залпового огня.

2065 - орудий полевой артиллерии и минометов.

3760 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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