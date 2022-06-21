Отказ от импорта и доллара: что премьеры стран ЕАЭС обсуждали в Минске

Михаил Мишустин призвал активнее развивать сотрудничество с Латинской Америкой и Африкой. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Во вторник в Минске премьер Михаил Мишустин принял участие в расширенном заседании Евразийского межправсовета. Главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудили дальнейшую интеграцию и развитие экономического сотрудничества. Мишустин призвал ускорить развитие мировых маршрутов Восток - Запад и Север - Юг.

- Санкционная политика недружественных стран привела к нарушению логистических торговых цепочек во всем мире . Это ставит перед нами новые задачи. Сейчас важно ускорить развитие инфраструктуры, которая станет частью международных транспортных коридоров по направлению Восток - Запад и Север - Юг, - отметил премьер.

Мишустин призвал активнее развивать контакты со странами СНГ, Азиатско-тихоокеанского региона, Латинской Америки, Африки, реализовать комплекс договоренностей с Китаем и ускорить переговоры о расширении торговых связей с Египтом, Индией и Ираном.

Как заявил Мишустин, страны Евразийского экономического союза должны снизить зависимость от зарубежных поставок.

- Необходимо наращивать кооперацию в сфере импортозамещения. Речь идет о приоритетных высокотехнологичных отраслях промышленности. Мы должны снизить зависимость от зарубежных поставок, запустить собственные совместные инновационные проекты по разработке и выпуску востребованной продукции, - сказал премьер.

Одним из направлений работы Мишустин назвал обмен информацией и развитие системы цифровой маркировки товаров на территории ЕАЭС. По его словам, она уже продемонстрировала свою эффективность.

Мишустин также предложил ускорить переход на расчеты в национальных валютах между странами-членами ЕАЭС. Премьер отметил, что страны ЕАЭС могут дать эффективный ответ на давление Запада только сообща.

- Давление коллективного Запада на отдельные государства «пятерки» увеличивается. Это отражается на всех участниках союза. Наши экономики тесно связаны, и поэтому эффективно отвечать на недружественные шаги можно только сообща, - отметил премьер.

Премьеры стран ЕАЭС договорились стимулировать импортозамещение и создавать общий рынок в АПК. По итогам межправсовета было подписано 15 документов, в том числе по защите прав потребителей и регулированию алкогольного рынка.

Принявшие участие в заседании главы правительств отметили, что мероприятие проходит в преддверии 22 июня.

- 81 год назад началась Великая Отечественная война, которая унесла десятки миллионов жизней наших народов . И в России этот день объявлен Днем памяти и скорби. Наши братские народы героически сражались на фронтах и самоотверженно трудились в тылу. Долг нашего времени, будущих поколений сохранить память о Великой Отечественной войне и не дать переписать историю нашей Победы, - сказал Мишустин.

После окончания заседания премьеры вместе возложили венки к Монументу Победы в Минске.