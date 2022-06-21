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В мире21 июня 2022 12:40

В берлинском бассейне десятки мигрантов устроили массовую драку

С осуждением таких происшествий рискуют выступать лишь очень немногие немецкие политики
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Отдых протекал мирно, пока несколько подростков не устроили перестрелку из пистолетов

Отдых протекал мирно, пока несколько подростков не устроили перестрелку из пистолетов

В субботу, 18 июня, в столице Германии произошёл очередной конфликт между группами «новых немцев» с ближневосточными корнями. Пользуясь тёплой погодой, сотни человек собрались в открытом бассейне — который местные называют «летней баней» — в районе Штеглиц на западе Берлина.

Отдых протекал мирно, пока несколько подростков не устроили перестрелку из пистолетов… к счастью, всего лишь водяных, но это игрушечное оружие не понравилась многим собравшимся. На облетевшем соцсети видео можно различить, как многонациональная толпа сначала на повышенных тонах выясняет отношения, а потом начинается массовое побоище.

Вскоре на место прибыло 13 нарядов полиции и скорой помощи. Несколько участников массовой драки были задержаны. Есть и раненые — одного мужчину, например, в потасовке порезали ножом, пишет RTL.

— К сожалению, такие «события в бассейнах» не происходят сами по себе, — сказал kp.ru депутат Берлинского городского парламента от партии Адг Гуннар Линдеманн. — Подобные инциденты уже бывали, хотя и не в столь большом масштабе. Всё это — последствия ошибочной миграционной политики Ангелы Меркель (канцлера ФРГ в 2005-21 годах), которую продолжил нынешний канцлер Олаф Шольц и его правительство. Как видим, заметная часть нелегальных мигрантов презирает немецкие законы, что дестабилизирует обстановку в обществе.

Это не первое происшествие в берлинских общественных купальнях. Несколько лет назад в столичном районе Мариендорф группа из семи юных посетителей бассейна в возрасте от 7 до 14 лет отметилась «нарушением сексуальной неприкосновенности» в отношении трёх девочек 9-14 лет. Все хулиганы имели миграционное происхождение — в основном из числа сирийских беженцев.

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