В берлинском бассейне десятки мигрантов устроили массовую драку

Отдых протекал мирно, пока несколько подростков не устроили перестрелку из пистолетов

В субботу, 18 июня, в столице Германии произошёл очередной конфликт между группами «новых немцев» с ближневосточными корнями. Пользуясь тёплой погодой, сотни человек собрались в открытом бассейне — который местные называют «летней баней» — в районе Штеглиц на западе Берлина.

Отдых протекал мирно, пока несколько подростков не устроили перестрелку из пистолетов… к счастью, всего лишь водяных, но это игрушечное оружие не понравилась многим собравшимся. На облетевшем соцсети видео можно различить, как многонациональная толпа сначала на повышенных тонах выясняет отношения, а потом начинается массовое побоище.

Вскоре на место прибыло 13 нарядов полиции и скорой помощи. Несколько участников массовой драки были задержаны. Есть и раненые — одного мужчину, например, в потасовке порезали ножом, пишет RTL.

— К сожалению, такие «события в бассейнах» не происходят сами по себе, — сказал kp.ru депутат Берлинского городского парламента от партии Адг Гуннар Линдеманн. — Подобные инциденты уже бывали, хотя и не в столь большом масштабе. Всё это — последствия ошибочной миграционной политики Ангелы Меркель (канцлера ФРГ в 2005-21 годах), которую продолжил нынешний канцлер Олаф Шольц и его правительство. Как видим, заметная часть нелегальных мигрантов презирает немецкие законы, что дестабилизирует обстановку в обществе.

Это не первое происшествие в берлинских общественных купальнях. Несколько лет назад в столичном районе Мариендорф группа из семи юных посетителей бассейна в возрасте от 7 до 14 лет отметилась «нарушением сексуальной неприкосновенности» в отношении трёх девочек 9-14 лет. Все хулиганы имели миграционное происхождение — в основном из числа сирийских беженцев.