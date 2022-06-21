Инфляция пустила британские эшелоны под откос: на Туманном Альбионе не ходят поезда

В Британии началась крупнейшая за последние 30 лет забастовка железнодорожников Фото: REUTERS

Владельцы предприятий выкидывают половину рабочих на улицу, оставшимся срезают зарплаты и увеличивают рабочее время, а для борьбы с протестующими нанимают штрейкбрехеров. Думаете, это Россия в начале ХХ века? Отнюдь. Это Великобритания в наши дни.

Сейчас на Туманном Альбине разворачиваются события, которые напоминают классическую «борьбу трудящихся за свои права» по лекалам Карла Маркса. Дело в том, что в Лондоне власти решили серьезно сократить штат рабочих железных дорог. В результате, как пишет «Блумберг», эта в стране началась самая крупная акция протеста железнодорожников с 1989 года. В ней участвуют 40 тысяч железнодорожных служащих из 13 компаний.

Причина протестов – радикальные ухудшения условий труда и грядущие увольнения. Рабочий день у железнодорожников хотят увеличить с 35 до 40 часов в неделю, большинству служащих не повышали заработную плату вот уже 2 года, а многих сотрудников уже уволили или планируют уволить в рамках программы оптимизации. Например, предполагается закрытие всех билетных касс и перевод продаж в онлайн.

Министр транспорта Грант Шаппс заявил в воскресенье, что надвигающегося хаоса, можно было бы избежать. Он обвинил «воинствующие» профсоюзы в том, что они отвергают попытки переговоров и противодействуют усилиям по модернизации железнодорожных сетей страны.

По словам Шаппса, правительство поддержало железные дороги государственной помощью в размере 16 миллиардов фунтов стерлингов (более триллиона рублей) во время пандемии, при этом ни один сотрудник не был уволен. За последнее десятилетие заработная плата железнодорожников также увеличилась на 40%: средняя заработная плата в отрасли составляет 44 000 фунтов стерлингов (3 миллиона рублей) в год , что сопоставимо со средней заработной платой медсестер в размере 31 тысяча фунтов (2,1 миллиона рублей).

Мик Линч, генеральный секретарь профсоюза RMT, рисует другую картину: он сказал, что средняя заработная плата железнодорожников на деле составляет 31 000 фунтов стерлингов. «На самом деле власти предлагают сокращения и увеличение продолжительности рабочего дня, а не повышение заработной платы, — сказал Линч. - Мы не хотим быть причиной разрушения жизни людей, мы хотим урегулирования, но мы столкнулись с кризисом в нашей отрасли».

Как пишет «The Sun», сегодня осуществляется лишь одна пятая от всего необходимого объема грузоперевозок – только жизненно необходимые товары. Железнодорожные станции и станции лондонского метро, обычно заполненные людьми, пусты или даже закрыты, ведь пассажиров предупредили, чтобы они воздержались от путешествий всю неделю.

В Лондоне таксопарки сообщали о всплеске спроса на свои услуги, в то время как дороги были забиты автобусами и автомобилями, а между ними пытались лавировать велосипедисты. Длинные очереди образовались на автобусных остановках на окраинах Лондона вскоре после 6:00 утра, но многие сдались, поскольку автобусы шли без остановок, уже заполненные.

Что будет дальше сказать сложно, но у правительства осталось не так много вариантов решения проблемы. В этот раз железнодорожники бастуют всего 3 дня, а что если страна встанет на неделю? Страшно представить...