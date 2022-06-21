За нами не заржавело. Стало известно, как Россия ответила на удар по буровым в Черном море

Пуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата Черноморского флота по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Возмездием со нашей стороны стал уничтоженный ангар с беспилотниками "Байрактар" на аэродроме «Школьный» под Одессой. А еще два взвода НАТОвских гаубиц М-777 на острове Кубанский, и две пусковые установки системы «С-300» в районах Очаково и Тузла Одесской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Кстати, по словам Конашенкова, платформы «Черноморнефтегаза» не были целями украинского налета. По ним ударили скорее от безысходности - нужна была яркая картинка для телесюжета. Главной задачей являлся остров Змеиный, который украинцы потеряли в самом начале спецоперации и никак не могут себе его вернуть.

Вот как это было:

По плану украинского командования, их силы должны были сначала нанести массированные удары с воздуха и артиллерией по острову Змеиный и потом высадить туда десант. Силы бросили серьезные - 15 ударных и разведывательных беспилотников, наводчиком у которых были два «Байрактара», кружащий недалеко стратегический разведчик ВВС США «Глобал Хок» RQ-4, и все это под прикрытием «С-300». Удары по Змеиному наносились баллистическими ракетами «Точка-У», системами залпового огня «Ураган» и гаубицами М-777.

Российские войска защищались зенитными комплексами «Панцирь» и «Тор». Всё, что летело в сторону Змеиного - 4 «Точки-У» и 21 снаряд «Урагана» - было сбито, как и 13 беспилотников.

Когда украинцы поняли, что ничего не добились, они отказались от высадки десанта на острове и ударили по гражданским буровым установкам. 7 человек из тех, кто находился на них, до сих пор считаются пропавшими без вести.