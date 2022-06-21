Больная сифилисом бывшая жена Андрея Аршавина получила новый удар

Многодетная мама живет затворницей Фото: СОЦСЕТИ

Больная сифилисом бывшая жена Андрея Аршавина столкнулась с новым испытанием. Алиса Казьмина проиграла суд бывшей свекрови. Разбирательства между женщинами длятся не первый год.

Бывшая жена Андрея Аршавина должна выплатить бывшей свекрови 1 920 000 рублей и проценты - 36 150 рублей, передает "СтарХит". В эту сумму Татьяна Ивановна оценила проживание экс-невестки с тремя детьми в особняке в Коломягах. Суд встал на сторону пенсионерки.

Больная сифилисом Алиса Казьмина сейчас вместе с двумя дочками Алисой и Есеней проживает в съемном жилье. Старший сын женщины Алексей находится с бабушкой Натальей Сарычевой.

"Внук заканчивает школу и готовится к поступлению. Он полностью на папе и мне. Алиса сама так захотела и живет с девочками отдельно. С ними ей никто не помогает, это был ее выбор", - рассказывала недавно мама Алисы.

Сама Алиса в последнее время перестала выходить на связь и вести соцсети. Проблемы со здоровьем ей решить пока так и не удалось. На недавних фотографиях у женщины по-прежнему обезображено лицо.

Напомним, бывшая жена футболиста заявила, что давно больна сифилисом третичной стадии. На этом этапе у больных людей разрушаются кожные покровы. В среднем третичный сифилис развивается у пациентов в течение пяти-десяти лет, а то и дольше. И это при условии, что пациент не получает никакого лечения, и болезнь расползается по телу беспрепятственно.