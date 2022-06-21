Губернаторы рассказали, как борются за снижение аварийности на дорогах

Сегрей Цивилёв, губернатор Кемеровской области — Кузбасса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В дни ПМЭФ в открытой студии Медиагруппы «Комсомольская правда» состоялись несколько круглых столов, которые были посвящены безопасности дорожного движения в регионах России. В обсуждениях участвовали главы субъектов федерации, а также заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин. В качестве модераторов выступили ведущие программы «Россия беz ДТП» на Радио «Комсомольская правда» - журналист КП Антон Челышев и генеральный директор Экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников. Губернаторы рассказали, как выстроена работа региональной комиссии по БДД, а также представили меры, которые принимаются для устойчивого снижения количества ДТП, погибших и раненых. В этом материале мы приводим выступления губернаторов, а также выводы и рекомендации одного из руководителей ГИБДД России, генерал-майора полиции Олега Понарьина.

Сегрей Цивилёв, губернатор Кемеровской области — Кузбасса

Мы активно участвуем в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», дороги стали намного лучше. Парадоксально, но, по мере улучшения качества дорог аварийность на них тоже растет. В первую очередь, из-за нарушения скоростного режима. Осмыслив, что отремонтировать имеющиеся либо построить новые качественные дороги недостаточно, мы объявили 2022-й годом безопасности дорожного движения Вместе с региональным управлением ГИБДД проанализировали ситуацию во всех местах концентрации ДТП, подготовили серьезную программу и выделили на ее реализацию из регионального бюджета 900 миллионов рублей. Планируем до 1 сентября провести все работы, чтобы 1 сентября наши дети пошли в школу уже по обновленным пешеходным переходам и другим объектам дорожной инфраструктуры. Одним из поводов начать эту большую работу стало случившееся в прошлом году ДТП: водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двоих детей, которые шли в школу. Переход полностью оснащен: есть разметка, установлены искусственные неровности, никаких ДТП там никогда не было. Начали анализировать, и оказалось, что поток транспорта на данном участке стал намного больше, туда стекаются потоки с нескольких направлений, так что там необходимо установить светофор с возможностью переключения кнопкой. Что и было сделано — сначала там, а потом мы решили проверить все аналогичные точки по всему Кузбассу.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Андрей Клычков, губернатор Орловской области

- Текущий год в очередной раз внес коррективы в транспортные потоки, которые проходят через регион. Оперативная обстановка меняется быстро, и наша задача — реагировать на эти изменения. В регионе работают областная и муниципальные комиссии по БДД, мониторинг аварийности ведется постоянно. По нашим данным, самая аварийная дорога в области — федеральная трасса Р-119 Орел-Тамбов, именно здесь происходит самое большое количество выездов на полосу встречного движения. Необходимо устанавливать барьерное ограждение, которое разделит потоки. Это в разы сократит аварийность и травматизм. Среди уже принятых инфраструктурных решений я отмечу строительство западного обхода города Орла. В его отсутствие через центральную часть города ежедневно проходит до 10 тысяч единиц транзитного транспорта, разбивая городскую инфраструктуру, создавая риски для пешеходов, для автомобилистов и создавая сложности движению. Также мы активно реконструируем мосты и подали заявки на строительство хорд по объезду райцентров.

Сегодня крайне важна правильная организация медицинской помощи. У нас система выстроена следующим образом: высокотехнологичная помощь пострадавшим в ДТП оказывается в одном клиническом центре. На все аварии с пострадавшими всегда выезжает реанимобиль, врачи высокой квалификации принимают решение о том, куда везти травмированных. Иногда лучше потратить на 10-15 минут больше и довезти до областной больницы, чем быстро привезти районную, где не окажется необходимых условий. К сожалению, в Орловской области до сих пор нет санавиации: средства, которые дотационным регионам выделяет федеральный центр, не позволяют обеспечивать работу данной службы.

Олег Николаев, глава Чувашии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Олег Николаев, глава Чувашии

- Региональная комиссия по БДД очень внимательно рассматривает каждое ДТП с погибшими, особенно если оно произошло на дороге регионального или местного значения. Почему человека не успели спасти? Возможно, где-то есть грунтовой разрыв, который бы сократил время доставки, а это критически важно, когда речь идет об экстренных ситуациях. В состав комиссии входят Министерство внутренних дел, а также региональные органы власти, отвечающие за строительство дорог, за образование, за работу со СМИ — все решения, которые касаются дорог и безопасности движения, подробно освещаются.

Одна из самых больших проблем БДД в республике — пьяные водители. Они часто становятся виновниками аварий, и мы сейчас работаем над дополнительными мерами по решению проблемы. Одна из идей заключается в том, чтобы делать список героев, и, условно, доску позора, на которой будут вывешивать информацию о тех, кого уличат в нетрезвом вождении. Республика наша достаточно маленькая, многие друг друга знают, и данный подход, возможно, поможет нам в искоренении этого явления. Но это не единственный вариант — будем работать и над другими мерами воздействия.

В этом году мы начинаем проектировать интеллектуальную транспортную систему. На это выделено 117 миллионов рублей, а всего в ближайшие годы на ее создание будет направлено около 300 миллионов рублей.

Валентин Коновалов, глава Хакасии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Валентин Коновалов, глава Хакасии

- Меры профилактики аварийности на дорогах регион разрабатывает вместе с УГИБДД. Кроме того, мы ведем активную просветительскую работу среди детей: не только в школах и детских садах, но и в техникумах и вузах. Однако в ходе последнего совещания по безопасности движения выяснилось, что необходимо активнее вести пропаганду и среди взрослого населения, потому что знания и навыки детей упираются в неправильное поведение взрослых. Будем использовать все каналы коммуникаций: баннеры, интернет, телевидение. А детей привлекаем в качестве волонтеров — они участвуют в распространении агитматериалов среди взрослых участников движения. Что касается дорог, то республика вкладывает значительные средства в ремонт: в прошлом году это было 2 миллиарда 700 миллионов, в этом году объем финансирования уже перевалил за 3 миллиарда. Дороги у нас действительно неплохие, однако увеличение скорости на них влечет за собой рост аварийности. Чтобы не допускать этого, региональные власти и ГИБДД ищут такие решения, которые минимизировали бы риск ДТП на свежеотремонтированных участках. В поиске таких решений участвуют и муниципалитеты. Эта работа дает результат: в прошлом году мы добились снижения основных показателей аварийности, с начала текущего года также располагаемся в «зеленой» зоне

Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области Фото: Артем КИЛЬКИН

Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области

- Мы плотно взаимодействуем с ГИБДД. Все места происшествий, в том числе с тяжкими последствиями, нанесены на карту. Каждое происшествие тщательно анализируется, и по результатам анализа принимается решение о том, что необходимо изменить на аварийном участке. Среди таких решений — замена дорожных знаков, изменение скоростного режима, установка камер фотовидеофиксации, некоторые участки усиливаем экипажами... В целом, мониторинг и анализ ситуации на аварийноопасных участках идет постоянно, и в этой работе принимают активное участие муниципальные службы. Через Липецкую область проходит федеральная автодорога М-4 «Дон». Там случаются ДТП, и теперь у нас есть возможность быстрее доставлять пострадавших до медицинского центра, где им точно могут оказать квалифицированную помощь. Для этого мы провели реконструкцию хирургического корпуса Хлевенской больницы, хирурги и травматологи клиники располагают современным оборудованием. Критически важно, что больница Хлевном располагается рядом с со скоростной магистралью. Наличие этой клиники сокращает время до начала оказания квалифицированной медицинской помощи пострадавшим, которых больше не нужно везти для этого в областной центр.

Еще одно важное направление работы — обучение детей. Во многих школах области есть автогородки, при оснащении которых нас подробно консультировали сотрудники ГИБДД. В автогородках проходят практические занятия. В области активно развивается движение ЮИД. Наши юные инспекторы постоянно занимают призовые места на всероссийских соревнованиях по безопасности дорожного движения, а недавно вернулись с победой и с международных!

Олег Понарьин, Заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции.

Ситуация в целом по стране складывается по-разному. Есть порядка 20 регионов, которые уверенно идут к целевым показателям безопасности движения по итогам года. К сожалению, много регионов сейчас находятся в «красной» зоне — уже сейчас понятно, что они могут не достичь целей по снижению аварийности и смертности, социального и транспортного риска. В большинстве случаев это вызвано тяжестью последствий ДТП. Также, в этом году мы отмечаем странные колебания аварийности от месяца к месяцу. Все нечетные месяцы оказываются очень неудачными с точки зрения тяжести последствий. Январь, март и май превысили плановые параметры на 10-12%! Четные месяцы более «безопасны». Мы анализируем данные, ищем закономерности. Конечно, напрашивается версия с праздниками: в январе и мае длинные каникулы, в марте — Международный женский день… В праздничные дни аварийность гораздо выше. Если в будни погибает от 30 до 40 человек, то в праздники — до 55-60. Но, полагаю, есть и другие факторы. Потому что, помимо праздников, похожим всплеском аварийности характеризуются каждая пятница, суббота и воскресенье. Мы продолжаем анализировать и искать закономерности и, конечно, делаем это вместе с региональными властями.

Хорошо, когда губернаторы действительно заинтересованы в том, что происходит на их дорогах. Они прекрасно понимают, что проблема безопасности дорожного движения — это, по сути, проблема демографии. Более того, существует прямая взаимозависимость экономики и безопасности дорожного движения. Перемещение товаров, грузов, людей – это экономика. Чем быстрее и безопаснее будут перемещаться пассажиры и грузы, тем эффективнее будет развиваться регион. Дорога есть жизнь. Но жизнь зависит от того, насколько безопасна дорога. И многие губернаторы понимают, что безопасность дорожного движения — это не только качественная дорожная инфраструктура, но и социальная инфраструктура, условия подготовки участников движения, большая работа по обучению, информированию и просвещению, которая должна начинаться даже не со школьной скамьи — с детского сада.

К сожалению, далеко не везде губернаторы лично возглавляют региональные комиссии по безопасности дорожного движения. Те, кто делегировал эти полномочия, получают иногда искаженную информацию о состоянии дел и не могут (или не хотят) выработать правильные решения в ответ на возникающие угрозы безопасности дорожного движения. С моей точки зрения, губернаторам нужно руководить комиссиями по БДД лично, потому что безопасность движения – это очень важная социальная проблема.