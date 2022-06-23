Дотянулась «рука Москвы»: в Болгарии свергнуто русофобское правительство

Петков не собирается сдаваться Фото: REUTERS

Кирил Петков, возглавляющий правительство Болгарии, явно не доволен, ведь ему, неоднократно замеченному в русофобских настроениях, снова нанесли удар из Москвы! Правда в этот раз не напрямую, а через «подельников» в парламенте. Законодательный орган страны вынес вотум недоверия исполнительной власти.

За отстранение правительства, созданного коалицией «Продолжаем перемены», высказались 123 депутата, при том что необходимо было набрать 121 голос. Инициаторами «свержения» кабинета министров стала партия ГЕРБ, к которой присоединились движения «Возрождение», «Есть такой народ» и «Движение за права и свободы».

Как пишет болгарское издание «Vesti», Петков не собирается сдаваться. «Они боялись, что если мы и дальше будем у власти, то рано или поздно за ними придет справедливость, - заявил премьер-министр. – Их победа временная, и они этого не понимают, все изменения все равно произойдут.»

Лидеру своего главного оппонента партии ГЕРБ экс-премьеру Бойко Борисову сам Петков пообещал всевозможные кары. «Совершенные вами грехи и кражи со временем настигнут вас, вы не сможете долго играть в эту игру, - заявил глава правительства. - Если сегодня вы и чувствуете себя более-менее комфортно, то это ненадолго.»

И кто же оказался виновен в бедах правительства Петкова? Конечно же Россия и лично посол в Софии Элеонора Митрофанова. «Это была честь для меня возглавлять правительство, которое свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова», - приводит слова главы правительства издание Novinite.

Российский посол, комментируя заявления болгарского премьер-министра, назвала очень «удобным» для властей объяснением, что Россия всегда во всем виновата.

«Наверное, такое удобное для них объяснение, поскольку сейчас вообще Россия во всем виновата», - заявила дипломат в эфире телеканала «Россия 24», напомнив при этом, что годом ранее был «огромный правительственный и парламентский кризис», когда три раза проходили выборы в парламент.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинения со стороны премьера Болгарии, с юмором отметила, что список «виноватых» неполный, указав, что в нем не хватает Бэтмена и Женщины-кошки.

По оценке «Файненшл Таймс», вотум недоверия также стал ударом по лидерам ЕС, которые должны собраться в четверг в Брюсселе, чтобы обсудить возможность принятия в Евросоюз Северной Македонии. Дело в том, что София не признает македонцев как отдельную этническую группу, настаивая, что они являются «ответвлением» болгар, а македонский язык – диалектом болгарского. В связи с этим Болгария была не в восторге от того, что Скопье собирается в ЕС, и наложила вето на переговоры с Брюсселем. И вот, перед вынесением вотума недоверия оппозиционная ГЕРБ заявила, что поддержит снятие этого вето, что, как считают в ЕС, было «ловушкой», направленной на то, чтобы отвлечь внимание от основного вопроса – снятия правительства. А теперь болгарским политикам и вовсе не до македонцев.

В Евросоюзе опасаются, что вопрос с переговорами о членстве Северной Македонии в ЕС опять затянется, в результате чего балканские страны, претендующие на вступление в ЕС будут все сильнее разочаровываться в своих «европейских мечтах», и в результате попадут под влияние Москвы, которая только «спит и видит», как бы прибрать к своим рукам такие страны, такие как Албания, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория и Хорватия.