Красиво подано! Как приготовить вкусное и полезное блюдо за 25 минут

В России прошел новый тематический поединок Фото: Shutterstock

«Комсомольская правда» совместно с проектом Роспотребнадзора здоровое-питание.рф организовала самый интересный и вкусный кулинарный поединок «Красиво подано». Участницами баттла стали популярные российские фуд-блогеры – прекрасные девушки приготовили разнообразные блюда для детей и подростков. Прошел поединок в гастрономической школе Royal Kitchen cooking lab. Для победы в конкурсе блюда участниц должны были соответствовать нескольким условиям.

В первую очередь, еда для детей – самых привередливых едоков – должна была быть не только вкусной, но и полезной, идеально подходящей для перекуса во время летних каникул.

А еще простой - чтобы школьник или студент мог сам их приготовить. На все про все у участниц было 25 минут, и справились они просто отлично, придумав интересные и необычные блюда!