Вопрос дня: А вы как спасаетесь от жары? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Владимир ПЛАТОНОВ, экс-спикер Мосгордумы, президент Московской торгово-промышленной палаты:

- Летняя духота - это здорово! Хуже, если бы летом был мороз. А так я вообще стойко переношу и летний зной, и зимнюю стужу. От купания в водоемах воздерживаюсь, просто чаще пользуюсь душем.

Евгений ТИШКОВЕЦ, метеоролог:

- Я спасаюсь двумя целлофановыми мешочками с холодной водой по обе стороны головы.

Дмитрий ПУЧКОВ («Гоблин»), переводчик:

- Пережить жару поможет фотография зимнего пейзажа или просмотр фильма про Арктику. Мысль материальна, говорят философы...

Юлия ЧИЧЕРИНА, певица:

- У меня в саду настоящий курортный оазис, молодые дубки уже подросли, в их тени любая жара незаметна.

Анастасия ВОЛОЧКОВА, балерина:

- Во дворе моего дома есть ледяная купель. Это мое спасение в жаркие дни!

Игорь КУЗЬМА, директор сельхозпредприятия «Ручейки»:

- В прошлые годы влаги нашим полям не хватало, реки пересыхали. Вот и сейчас ждем дождей. Впрочем, главное, чтобы осенью погода была хорошая, тогда урожай можно будет собрать без проблем.

Севиль ГАДЖИЕВА, блогер:

- В самые жаркие летние дни, когда ничего не помогает, я наливаю в небольшой пульверизатор холодную воду и брызгаю на себя время от времени. Вкупе с вентилятором, гоняющим теплый воздух, получается такой эффект, будто ты только что вылез из бассейна.