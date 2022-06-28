Первый удар мирового кризиса: Крупнейшие производства останавливаются из-за дефицита ресурсов

Руководство концерна BASF задумалось о закрытии крупнейшего в мире химического комплекса Фото: REUTERS

Антироссийские санкции, которые Запад ввел с целью парализовать российскую экономику, стали работать все лучше и лучше. Не совсем так, как планировали их авторы, но, как говорил один мудрый автор, "теория суха, а древо жизни пышно зеленеет". Это в том смысле, что жизнь вносит свои правки в теоретические измышления, делая реальность суровой.

Компания Century Aluminum объявила, что временно приостановило работу своего завода Century в США, являющегося крупнейшим алюминиевым заводом и крупнейшим производителем алюминия военного класса в Северной Америке. Причина – резко выросшие тарифы на электроэнергию. Остановка производства, которая может затянуться, минимум, на год, пока, как надеется руководство компании, тарифы не вернутся на более приемлемый уровень. А пока руководству пришлось уволить 600 сотрудников компании.

В другой части земного шарика, уже в Германии, как пишет The Wall Street Journal, руководство концерна BASF задумалось о закрытии крупнейшего в мире химического комплекса в немецком Людвигсхафене, состоящего из 200 заводов. Тут причиной стал дефицит газа. Как отмечают эксперты, порядка 60% газа, что потребляет BASF в Европе, используется для производства электроэнергии и пара, а 40% используются в качестве сырья для производства продукции химической промышленности. Тут еще и крупнейший завод по производству СПГ в США вышел из строя, как минимум, на несколько недель. В течение которых газ из США поставляться не будет. И это уже вопрос не только цены сырья, а дефицита его физического наличия.

В той же самой Германии недавно расконсервировали угольные электростанции, потому что "зеленая" энергетика "крякнула". Но тут еще куда-то делся ветер, и ветряки встали намертво, надо откуда-то брать газ, а откуда? Поставки из России упали, турбина для "Северного потока – 1" в Канаде "арестована" в рамках санкций. Санкции против России, а бьют по Германии. Примеру немцев намерена последовать Франция. Там готовят к возобновлению работы угольную электростанцию в Лотарингии.

Так вслед за газом встает и другой вопрос, а откуда брать уголь? Мало того, что цена на уголь выросла до рекордных значений, достигнув уже 400 долларов за тонну и даже превысив этот уровень. Так и мест, откуда его можно привезти, не очень много. Можно было бы, конечно, купить уголь в России, что часть западных компаний так и делает, стараясь подстраховаться на предмет будущих обвинений в потворстве России и совершая свои транзакции через компании-прокладки.

Но это проблемы гигантов. А у маленьких свои трудности и свои радости. В активно русофобствующей Латвии вдруг резко набрала популярность вырубка лесов. Если в прошлом году количество разрешений на вырубку составило всего 2 тысячи, то менее чем за полгода нынешнего, уже было выдано более 10 тысяч таких разрешений. А все потому, что жителям Латвии пришлось вспомнить о наличии в домах такого антиквариата, каким еще недавно было печное отопление.

В Молдавии премьер-министр поручила правительству в приоритетном порядке обеспечить население дровами. В Польше жителям за небольшую плату (относительно небольшую) разрешили собирать хворост для личных нужд.

В той же Германии вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек каждый день делится с согражданами новыми и новыми рецептами сбережения ресурсов. Уже было рассказано об окнах, стенах, шторах, радиаторах отопления, сберегающих насадках на душ и т.д. Скоро дойдет до коллективного посещение туалетов с целью экономии.

И это ведь лето еще не перевалило за половину. Это только начало.

Продолжайте, господа. Не останавливайтесь.

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