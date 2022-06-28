Кошмар в Техасе: 46 нелегальных мигрантов заживо сварились в грузовике из-за адской жары

46 человек умерли в душегубке трейлера Фото: REUTERS

В Техасе в последние дни установилась невыносимая жара. Ртуть подскакивала до отметки +37’C. Кондиционер в полицейском машине уже не справлялся, а окна открыть было невозможно из-за тошнотворного запаха, разносившегося по отдаленному району Сан-Антонио.

- Похоже, воняет из того фургона, - кивнул один из офицеров в сторону припаркованного грузовика. Тот казался брошенным.

- Скорее, скорее! - раздался мужской крик. К полицейскому авто кинулся рабочий. - Там, там... люди!

Мужчина, задыхавшись, тыкал пальцем в сторону фуры c полуоткрытыми дверцами.

Через несколько часов, уже в сумерках, пространство вокруг фургона было оцеплено полицейскими. На земле аккуратно были разложены 46 черных пакета с человеческими останками.

Как позднее сообщил начальник полиции Сан-Антонио Уильям Макманус, в брошенном грузовике перевозили мигрантов. Помимо взрослых в машине находились дети. 46 человек умерли в душегубке трейлера, 12 взрослым и еще четверым детям повезло выжить. Когда спасатели открыли фургон, они были настолько слабы и обезвожены, что самостоятельно выбраться из грузовика не могли. Сейчас они проходят восстановление в больнице, пишет CNN.

- Из-за жары и отсутствия кондиционеров мигранты получили теплой удар и сильно пострадали от истощения, - отметил глава пожарной охраны города Чарльз Худ, добавив, что спасатели не нашли в салоне ни одной бутылки воды.

Откуда прибыли в США эти люди, пока остается неизвестно. Позднее министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что двое выживших являются гражданами Гватемалы.

Если в прошлые годы в летние месяцы поток мигрантов снижался из-за жары, то в этом году число желающих пересечь границу США с юга резко возросло. В мае количество мигрантов на юго-западной границе выросло почти на 60 тысяч, достигнув 240 тысяч человек. Это рекорд за последние 20 лет.

Губернатор Техаса Грег Эббот сразу же нашел главного виновника трагедии:

- Эти смерти лежат На Джо Байдене. Его политика открытых дверей (при нем были сильно смягчены правила депортации и прекращено строительство стены на границе с Мексикой — прим.ред.) является смертельной. Все это последствия его нежелания применить закон к нелегальной иммиграции, — заявил губернатор.

Это уже далеко не первый случай, когда нелегальных мигрантов перевозят в США в трейлере. В 2017 году 10 человек погибли от жары после того, как из обнаружили в грузовике супермаркета Wallmart в том же Сан-Антонио. Тогда водителя приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. В прошлом году грузовики, в которых находились мигранты, дважды становились участниками смертельных аварий. В первом ДТП жертвами стали более 25 иностранцев, а во втором - 10 человек погибли, а 20 получили травмы.

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