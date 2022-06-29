Вопрос дня: А как бы вы поддержали наш автопром? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Петр ШКУМАТОВ, координатор движения «Общество синих ведерок»:

- Езжу на «Хендай» IX 30. Отличное авто. Что касается поддержки отечественного автопрома - надо отменить утилизационный сбор и налоги на авто, которые в России собираются. Хорошо бы обнулить НДС на запчасти и компоненты, что у нас производятся. Если убрать все начисления, то «Лада Гранта» будет стоить 350 - 400 тысяч. Причем с подушкой безопасности и АБС.

Сергей МАТВЕЕВ, завлабораторией кафедры «Автомобили» МАДИ:

- Соотношение цена - качество всегда влияет на конкурентоспособность. У меня «Ауди-8», десятилетка: у нее большой налог и приличный пробег, но она даст фору многим.

Екатерина КАРЕНИНА, инструктор по безопасному вождению, теле- и радиоведущая:

- Лучше делать сегодня более качественные машины, чем вводить ограничения. Я патриот, но когда смотрю на наш автопром - словно на 20 лет назад попадаю.

Ян ХАЙЦЕЭР, вице-президент Национального автомобильного союза:

- Новых авто мало. Налог на них невысокий. Отмена его не стимулирует увеличение спроса. Стимулирование спроса - правильная цена на качественный и безопасный автомобиль. Нужно расширять возможности по параллельному импорту. У меня в семье «Вольво С-60» - отличная машина. Сделана в Китае. А второе авто - «Тойота Хайлюкс». Есть им сейчас альтернатива? Вопрос риторический.

Виталий МИЛОНОВ, зампред Комитета Госдумы:

- Возражения против своей инициативы я ожидал. Западное автомобильное лобби у нас есть. Главный конкурент нашему автопрому - это бэушные западные марки и относительно дешевые машины из Азии. А также машины, которые поступают после пересборки. Ни в одной стране мира машины не делаются на 100% из деталей, произведенных в этой стране. Даже японский автопром часть заказов размещает в Юго-Восточной Азии. Иначе их компании обанкротятся. Если мы будем субсидировать наш автопром через помощь людям - потенциальным покупателям нашей автопродукции, то мы так поможем сразу в двух направлениях. Заводы получат прибыль. А наши люди купят наши новые автомобили. Сам я езжу на «Ладе Веста». А в Госдуме за мной закреплен старый «Форд», собранный во Всеволожске.