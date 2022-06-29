Подругу миллиардера Эпштейна отправили за решетку на 20 лет

По мнению прокуроров, Гислейн была не просто сообщницей Эпштейна, а главным организатором его противозаконных развлечений Фото: EAST NEWS

Суд в США признал 60-летнюю Гислейн Максвелл виновной по большинству пунктов обвинения, из которых самой серьезной была статья о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, и приговорил ее к 20 годам тюремного заключения.

Присяжные решили, что Гислейн склоняла девочек-подростков к сексуальным связям с миллиардером-финансистом Эпштейном, а также вербовала для него будущих жертв.

По мнению прокуроров, Гислейн была не просто сообщницей Эпштейна, а главным организатором его противозаконных развлечений. Свидетели со стороны обвинения, четыре женщины, которым на момент контактов с финансистом и его подругой не исполнилось 18 лет, утверждали, что Гислейн и сама принимала участие в сексуальных играх с ними.

Слова адвокатов Гислейн о том, что во время жизни Эпштейна ни одна из жертв о ней не вспоминала, на присяжных не повлияли. Равно как и заявления самой светской львицы, что из нее решили сделать козла отпущения и отыграться за все грехи покойного педофила.

Американский предприниматель и финансист Джеффри Эпштейн был арестован в США в июле 2019 года по обвинению в сексуальной торговле несовершеннолетними, а спустя месяц его обнаружили мертвым в камере предварительного заключения.

Официальное заключение судмедэкспертов гласит, что Эпштейн совершил самоубийство, сторонники различных теорий утверждают, что ему помогли, чтобы не дать заговорить во время судебных процессов, поскольку среди его друзей были президенты США, королевские особы, богачи.

Его подруга, светская львица Гислейн Максвелл была арестована спустя год и помещена в тюрьму. С тех пор суд неоднократно отказывал ей в выходе под залог, а в последнее время женщину, несмотря на протесты адвокатов, содержали в камере для склонных к самоубийству.