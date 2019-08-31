Версия прессы: Миллиардера Джеффри Эпштейна убили прежде, чем он сдал секс-компромат на влиятельных друзей

ПОСТЕЛЬНЫЕ ТИТАНЫ

За океаном разгорается новый сексуальный скандал. Главный герой – миллиардер Джеффри Эпштейн.

Не путать с Харви Вайнштейном, влиятельнейшим голливудским продюсером, оскароносцем (за фильм «Влюбленный Шекспир»). Осенью 2017 года «влюбленного Харви» обвинили в сексуальных домогательствах Эшли Джадд, Гвинет Пэлтроу, Анжелина Джоли и десятки других актрис. Дескать, свои звездные роли они вынуждены были получать через постель с Вайнштейном. На карьере Великого 130 -килограммового Харви был поставлен крест. Мало того, эта история породила популярный в соцсетях хештег Me Too, одноименное движение феминисток в защиту прав женщин, ставших жертвами домогательств. И так называемый эффект Вайнштейна, когда аналогичным обвинениям подверглись многие знаменитости, включая Кэвина Спейси, Сталлоне, Шварценеггера… Последняя жертва феминисток – всемирно известный тенор Пласидо Доминго. В августе восемь певиц и одна танцовщица обвинили 78 –летнего певца в посягательствах тридцатилетней давности на их женскую честь. Опера Сан-Франциско и Симфонический оркестр Филадельфии сходу отменили концерты великого испанца. Впрочем, сам он заявляет, что вступал в отношения только по обоюдному согласию...

Если Вайнштейн концентрировался исключительно на звездах кино, то Эпштейн предпочитал тусоваться с сильными мира сего в сфере политики, бизнеса. Это его и погубило.

Пути-дорожки двух секс-титанов Америки пересеклись в 2003 году. Впрочем, тогда они были респектабельными гражданами, оба претендовали на популярный New York Magazine. Но их обошел на повороте банкир Брюс Вассерштейн, выложив за журнал 55 миллионов баксов. Оставив конкурентов с носом.

9 сентября Вайнштейна ждет суд. За изнасилования и прочие уголовно сексуальные деяния ему грозит 25 лет тюремного заключения без права на досрочное освобождение. Харви не признает себя виновным и надеется на адвоката Донну Ротунно по прозвищу "Бульдог в зале суда".

Харви Вайнштейн до суда дожил. С голливудскими звездами безопаснее развлекаться.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судебные разбирательства с Эпштейном должны были начаться в июне 2020 г. За сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних и торговлю ими ему светило 45 лет! Но до суда Джеффри не дожил. 10 августа его нашли повешенным на простыне в одиночной камере Особого блока Манхэттенской федеральной тюрьмы. Неподалеку от штаб-квартиры могущественной ФБР.

ЛЕДИ И ФИНАНСИСТ

История Джеффри – классический пример «Американской мечты», когда человек из низов добивается грандиозного успеха. В переводе на русский – «Из грязи, да в князи». Родился в Бруклине, в семье садовника и домохозяйки. Отлично учился в школе. Сам пару лет преподавал математику с физикой. Потом подался в финансисты. Был консультантом в инвестбанке, поучаствовал в одной из крупнейших финансовых пирамид в американской истории. Но вовремя смотал удочки до ее краха, избежав суда. Создал собственную компанию J. Epstein & Co для управления активами богатых клиентов. Выбился в миллиардеры. Хотя в заветный список «Форбс» ни разу не попал, поскольку держал активы в оффшорах на Виргинских островах и не подавал официальных сведений о них. Джеффри владел крупнейшей частной резиденцией на Манхэттене, домами в Париже, Майами, Нью-Мексико, двумя райскими островами, яхтами, двумя самолетами, 15 авто.

Поворотной в его судьбе стала встреча с Гислейн Максвелл. Любимой дочерью лорда Роберта Максвелла, хозяина одной из крупнейших в ту пору медиа-империй планеты. В середине 80-х она охватывала 125 государств! Первый издатель в Великобритании, второй - в США. Кроме газет, журналов, книжных издательств лорд владел популярными радиостанциями, телеканалами, был, между прочим, президентом музыкального МТV. Размер состояния оценивался в 4 с лишним миллиарда фунтов стерлингов! Друг Брежнева и других мировых политиков, кутила и сумасброд, за свирепый характер и внушительные габариты (рост 193 см, вес 136 кг) прозванный «китом-убийцей».

Эпштейн с возлюбленной, главной поставщицей девочек Гислейн Максвелл. Фото: Patrick McMullan via Getty Image

В ноябре 1991 г яхта «Леди Гислейн», названная в честь дочери, «отдыхала» под звездным небом Атлантики неподалеку от Канар. Лорд отправился спать уже под утро. И… пропал. Лишь на следующий день поисковики с вертолета обнаружили в океане труп. Судя по травмам на теле богатыря, его сбросили с яхты…

На самом деле английский лорд не был ни Робертом, ни Максвеллом. Мехел Гершович Гох родился в Закарпатье. Ныне это украинский поселок Солотвино. Менял имена, как перчатки, поскольку с молодости работал на четыре ведущих спецслужбы мира – ЦРУ, МИ-6, КГБ, Моссад. Израильтяне, судя по всему, и прикончили ставшего ненужным агента, который слишком много знал.

Гислейн после гибели отца сразу перебралась в Штаты. Здесь влюбилась в красавца Эпштейна, который был старше ее на 9 лет. Познакомила его с Биллом Клинтоном, средним сыном английской королевы Елизаветы II принцем Эндрю, другими высокопоставленными и титулованными приятелями покойного папаши.

КАК С ГУСЯ ВОДА

Гислейн надеялась, что Джеффри женится на ней. Но у того была маленькая слабость – девочки. И огромный сексуальный аппетит. Требовалось три оргазма в день, как заявляют ныне потерпевшие. На что не пойдешь ради любви?! Дочь покойного лорда, светская львица, стала поставлять Эпштейну несовершеннолетних девиц, обучать их ласкам и сама, в конце концов, развратилась. "Тренировка началась сразу, - утверждает одна из главных свидетельниц обвинения Вирджиния Робертс, которую Гислейн устроила в 15 лет массажисткой к Эпштейну. - Речь шла о том, чтобы быть тихой, покорной, давать Джеффри то, что ему хотелось. Добрая часть этого обучения исходила от самой Гислейн. Вся моя жизнь сводилась к обеспечению того, чтобы Гислейн и Джеффри были счастливы. Их жизнь вращалась только вокруг секса".

Девочка, как и многие другие жертвы, была вынуждена исполнять прихоти миллиардера, поскольку была запугана и опасалась за свою жизнь. Хотя некоторые занимались «этим» по любви к Джеффри.

"Гислейн была влюблена в Джеффри также, как в своего отца, - пишет швейцарская Le Temps. - Она всегда думала, что, чем больше сделает для него, тем больше радости ему принесет и тогда он женится на ней. Любовница, сексуальная партнерша, лучший друг, хранительница его роскошной империи, сводница в сети несовершеннолетних девушек, или все вместе, в любом случае она стала для него незаменимой женщиной и сторонницей.»

…В 2005 году в полицию Палм-Бич (Флорида) обратились родители 14-летней девочки. Мол, подружка отвезла ее в особняк Эпштейна, там дочери заплатили 300 долларов за раздевание и массаж хозяина. Полиция начала тайное расследование, к которому позже подключилось ФБР. Федералы взяли показания 36 девочек. За секс с несовершеннолетними, растление Эпштейн мог до конца жизни остаться в тюрьме. Но, похоже, вмешались высокопоставленные друзья Гислейн и Джеффри.

Полицейский снимок миллиардера Джеффри Эпштейна.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прокурор США по Южному округу Флориды Александр Акоста сделал странный финт, разрушивший многомесячное расследование ФБР.

Утвердил тайную сделку Эпштейна со следствием, предоставил иммунитет от всех федеральных уголовных обвинений. За то, что тот согласился признать себя виновным в принуждении к проституции одной девушки моложе 18 лет и выплатить компенсацию 36 жертвам, которых отыскало ФБР.

Вместо пожизненного Джеффри получил всего 18 месяцев тюремного заключения. Но ему позволили шесть дней в неделю… ездить из тюрьмы в свой офис в Палм-Бич и работать там по 12 часов! А спустя 13 месяцев и вовсе освободили. Условно-досрочно.

В ДРУЗЬЯХ - СПЛОШНЫЕ ЗВЕЗДЫ

Видимо, ФБР не простило Эпштейну и его покровителям уход от реального наказания. И медленно, но верно продолжало слежку.

6 июля 2019 года вернувшийся из Франции на своем Боинге Джеффри был арестован в аэропорту Нью-Джерси за старые и новые грехи. Чтобы покровители не смогли вновь воздействовать на ход следствия, ФБР стало сливать в прессу компромат на знакового арестанта. Спустя неделю ушел в отставку министр труда США Акоста. Тот самый, что в бытность свою прокурором заключил с секс-преступником странную сделку и избавил от многолетнего срока. Сама та сделка была признана в этом году незаконной.

Выяснились любопытные обстоятельства. Джеффри не только сам «пользовал» девочек, но и делился ими с могущественными друзьями. Сексзабавы снимались на скрытые камеры. Видимо, для возможного шантажа высокопоставленных педофилов. В его резиденции найден огромный видео и фотоархив с обнаженными девочками и женщинами. Оргии проходили не только в манхэттенской резиденции, особняке в Палм-Бич, на ранчо «Зорро», но и на личном острове Грейт-Сейнт-Джеймс в Карибском море. Злые языки прозвали его «островом педофилов». Гостей и девушек туда доставляли на яхте «Леди Гислейн», названной в честь давней возлюбленной и помощницы в амурных делах. И на личном самолете Боинг 727, оборудованном роскошными кроватями. Лайнер имел свое прозвище - «Лолита Экспресс». Судя по бортовым журналам, 26 раз пассажиром «Лолиты» был бывший президент США Билл Клинтон, прославившийся шашнями в Овальном кабинете, едва не приведшими к его импичменту. В 2002 году Клинтон летал на «Лолите» в Африку в компании хозяина самолета и актера Кевина Спейси, который недавно тоже стал героем громкого сексуального скандала. Правда, с мальчиками. Из-за чего актера лишили премии «Эмми», выгнали из сериала «Карточный домик», вырезали все сцены с ним в фильме «Все деньги мира».

Засветился и нынешний президент. Всплыло интервью Дональда Трампа 2002 года: «Я знаю Джеффа уже 15 лет. Потрясающий парень. С ним очень весело. Даже говорят, что он любит красивых женщин так же сильно, как и я, и многие из них молоденькие.» В СМИ замелькало фото Джеффри с Дональдом еще 1997 года. Трампу пришлось оправдываться. Дескать, он уже лет 15 не общается с Эпштейном. Попытку оправдания сделали и представители Клинтона по поводу «Лолиты».

Много шума наделала «черная телефонная книжка» Эпштейна. В ¸ней сотни контактов! Бывшие премьеры Англии, Испании, Израиля, наследные саудовские принцы, члены кланов Кеннеди, Рокфеллеров и Ротшильдов, миллиардеры, политики, ученые, послы, свыше десятка помощников Клинтона, покойный Майкл Джексон, Мик Джаггер, Алек Болдуин, Наоми Кэмпбелл и многие другие звезды. Только телефонов сына английской королевы принца Эндрю, герцога Йоркского целых 15. Его личных и помощников.

В особняке Эпштейна нашли странную картину «Клинтон в синем платьице».

ПРИНЦ В ШОКЕ

Мало ли чьи контакты могут оказаться в записной книжке известного финансиста, миллиардера? Но в прессу ушли показания той самой несовершеннолетней «массажистки» Виктории Робертс: Эпштейн «делился» ею с принцем Эндрю и другими богатыми друзьями и потом просил рассказывать подробности о сексе. Для доказательства предъявила фото, где она, 17-летняя, стоит с сыном английской королевы и Гислейн Максвелл. Сделан снимок на квартире Гислейн. В СМИ также были опубликованы фото принца в особняке Эпштейна и на прогулке с миллиардером в 2010 году. Уже после первой отсидки официального секс-преступника. Букингемский дворец сделал туманное заявление: «Герцог Йоркский был потрясен недавними сообщениями о возможных преступлениях Джеффри Эпштейна. Его королевское высочество считает недопустимой эксплуатацию кого бы то ни было, и само предположение, что он мог потворствовать этому, участвовать или поощрять подобное, отвратительно».

Во Франции тоже сейчас заинтересовались частыми визитами Эпштейна в Париж. Не было ли и там секс-оргий ВИПов в доме американца? Напомню, арестовали его в июле в аэропорту после возвращения из Парижа.

ФБР всерьез взялось за организатора крупной педофильской сети в Штатах, возможно, и международной. Самый массовый слив компромата случился в пятницу 9 августа. В прессе появились около двух тысяч страниц рассекреченных документов по делу Эпштейна, включая расшифровки телефонных звонков.

На следующий день 66-летнего миллиардера нашли повешенным в камере.

Полагаю, многие влиятельные особы по ту и эту сторону океана вздохнули свободно.

ОН СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ

Официальная версия – самоубийство. Но многие не верят в это. И тому есть ряд причин. Арестант находился под специальным надзором. Сотрудники охраны должны были проверять Эпштейна каждые 30 минут. Однако в день трагедии он несколько часов оставался без присмотра, пока не был найден мертвым. Накануне от Эпштейна убрали сокамерника, оставив его в одиночестве…

«Человек, владевший информацией, которая могла уничтожить богатых и влиятельных людей, умирает в своей камере. Как предсказуемо... и по-русски", - прокомментировал ведущий MSNBC Джо Скарборо.

Как видим, такое бывает и в Америке!

"Многие из нас хотели бы знать, что именно было ему известно, - заявил журналистам мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. - Сколько еще миллионеров и миллиардеров вместе с ним участвовали в незаконных действиях?" Мэр отметил, что смерть Эпштейна слишком удобна для тех, кого могли затронуть его показания.

Генеральный прокурор США Уильям Барр признал: "В связи со смертью Эпштейна возникают серьезные вопросы, требующие ответов". Президент Дональд Трамп призвал к полному расследованию обстоятельств самоубийства. Начальника тюрьмы временно отстранили от исполнения обязанностей, охранников, дежуривших во время трагедии, отправили в административный отпуск.

Кто мог «приложить руку» к смерти взрывоопасного арестанта? Ряд конспирологов называет бывшую «первую пару Америку» Билла и Хиллари Клинтон. За океаном давно гуляет мрачный список людей, связанных с Клинтонами, которые умерли при загадочных обстоятельствах. Эпштейн стал в этом списке 48-м! Популярный комик Терренс Уильямс еще 25 июля написал в Твиттере: «Мы узнали, что Джеффри Эпштейн был близок к Клинтонам, и теперь его ждет самоубийство!» В день трагедии он напомнил о своем сбывшемся пророчестве: « 25.07.19 я предсказал, что Джеффри Эпштейн умрет! Это безумие, когда люди в конечном итоге умирают и умирают от самоубийства, когда у них есть информация о Клинтонах.»

Представитель экс-президента заявил в ответ: «Клинтон ничего не знал ни об ужасных преступлениях, в которых Эпштейн признал вину перед флоридским судом несколько лет назад, ни о тех, в которых его недавно обвинили в Нью-Йорке».

Тем временем самого виновника перепалки тихо похоронили на кладбище «Звезда Давида» в Палм-Бич, рядом с родителями. Без всякого надгробия. И даже надгробие родителей с их именами заменили пустой плитой. Чтобы вандалы и жертвы насильника не надругались над захоронением.

Громкое дело века о секс-преступлениях с малолетними, похоже, закроют из-за смерти обвиняемого. Хотя его жертвы со слезами на глазах просили на этой неделе судью Ричарда Бермана и федерального прокурора Морин Коми продолжить следствие, найти и наказать потенциальных сообщников Эпштейна, лишившего их невинности и разбившего детские мечты.

Главный вопрос, когда и где может всплыть компромат на влиятельных политиков и прочих уважаемых персон, хранившийся в архивах покойного, а ныне переместившийся в ФБР?

А что с Гислейн Максвелл, дочерью могущественного некогда лорда, уроженца украинского поселка Солотвино? Против возлюбленной Эпштейна, главной сводницы в его педофильской сети несколько несовершеннолетних на ту пору жертв подали судебные иски. Она могла быть ключевой свидетельницей по этому делу века. Светская львица еще в 2016 году продала свой дом в Нью-Йорке за 15 млн долларов и исчезла… Вроде бы где-то в Лондоне обитает, но адрес неизвестен даже ее адвокатам. Главное, чтоб не разделила судьбу Джеффри. Она ведь тоже очень много знает…

КСТАТИ

РУССКИЙ СЛЕД

В материалах по делу Эпштейна есть сообщение о звонке владельца модельного агентства Жан-Люк Брунеля 1 сентября 2005 года: «У него есть для вас учительница, которая научит вас говорить по-русски. Ей 2х8 (16 –Ред.) лет, она не блондинка. Уроки бесплатные, и первый можно провести сегодня, если вы мне позвоните».

В 2016 году в New York Post была опубликована статья «В особняке Джеффри Эпштейна на Ист-Сайде поселились русские подруги».

На вид всем этим девушкам как минимум 17 лет. По мнению журналиста Ричарда Джонсона, «у Эпштейна явно есть контакты в Москве, которые предоставляют своднические услуги и для его "Острова оргий" на Карибах, и для таунхауса в Манхэттене. Когда русские девушки прибывают в город, у них уже есть телефон Джеффри».

В громком же деле о педофилии никто из российских ВИПов не засветился. Во всяком случае, пока.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Миллиардер-развратник ранее входил в совет Фонда Рокфеллера, был членом авторитетного Совета по международным отношениям и Трёхсторонней комиссии. Эта Комиссия была создана в 1973 году по инициативе Бильдербергского клуба, в том числе Дэвида Рокфеллера, Генри Киссинджера и Збигнева Бжезинского. Объединяет от 300 до 400 наиболее известных и влиятельных лиц США, Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона - бизнесменов, политиков и интеллектуалов. Также покойный был крупным спонсором Гарвардского университета.