New York Times расшифровало послание Путина: Президент выглядит расслабленным, терпеливым и уверенным в себе

Путин сейчас излучает ауру спокойного, отеческого лидера, который защищает россиян от опасностей мира Фото: REUTERS

Влиятельное американское издание The New York Times отмечает, что антироссийские санкции не оказывают видимого влияния на настроение президента Владимира Путина. Комментируя визит российского лидера в Ашхабад на Каспийский саммит, издание пишет:

- В июне Путин вернулся к своему довоенному имиджу: он выглядит расслабленным, терпеливым и уверенным в себе.

По мнению автора статьи, визит в Туркменистан, ставший первой заграничной поездкой Путина с середины февраля, не случайно совпал по датам с саммитом стран НАТО в Мадриде.

- Его послание в том, что никакой изоляции России нет, а угрозы НАТО усилить свой восточный фланг не имеют большого значения, пишет NYT.

Издание также уверено, что Владимир Путин недавно не случайно провел параллель между собой и Петром Первым.

- Путин сейчас излучает ауру спокойного, отеческого лидера, который защищает россиян от опасностей мира, - признает журналист.

На Каспийском саммите в Ашхабаде принимали участие лидеры России, Туркменистана, Ирана, Казахстана и Азербайджана. 30 июня российский президент примет в Кремле президента Индонезии Джоко Видодо.