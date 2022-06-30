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В мире30 июня 2022 5:55

New York Times расшифровало послание Путина: Президент выглядит расслабленным, терпеливым и уверенным в себе

Западное СМИ написало об ауре российского лидера
Виктор МАТРОСОВ
Виктор МАТРОСОВ
Путин сейчас излучает ауру спокойного, отеческого лидера, который защищает россиян от опасностей мира

Путин сейчас излучает ауру спокойного, отеческого лидера, который защищает россиян от опасностей мира

Фото: REUTERS

Влиятельное американское издание The New York Times отмечает, что антироссийские санкции не оказывают видимого влияния на настроение президента Владимира Путина. Комментируя визит российского лидера в Ашхабад на Каспийский саммит, издание пишет:

- В июне Путин вернулся к своему довоенному имиджу: он выглядит расслабленным, терпеливым и уверенным в себе.

По мнению автора статьи, визит в Туркменистан, ставший первой заграничной поездкой Путина с середины февраля, не случайно совпал по датам с саммитом стран НАТО в Мадриде.

- Его послание в том, что никакой изоляции России нет, а угрозы НАТО усилить свой восточный фланг не имеют большого значения, пишет NYT.

Издание также уверено, что Владимир Путин недавно не случайно провел параллель между собой и Петром Первым.

- Путин сейчас излучает ауру спокойного, отеческого лидера, который защищает россиян от опасностей мира, - признает журналист.

На Каспийском саммите в Ашхабаде принимали участие лидеры России, Туркменистана, Ирана, Казахстана и Азербайджана. 30 июня российский президент примет в Кремле президента Индонезии Джоко Видодо.

Политика: БОЛЬШИЕ ЛЮДИ