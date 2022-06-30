Владимир Путин: Воины спецоперации заслуживают того, чтобы о них знала страна

Президент РФ Владимир Путин Фото: REUTERS

Уже поздно ночью, после завершения саммита глав стран каспийского региона, Владимир Путин пообщался с журналистами.

Один из вопросов, заданных корреспондентом «Комсомольской правды», касался отношения представителей российской культуры к Специальной военной операции РФ на Украине.

Президент ответил на вопросы журналистов после саммита Фото: Александр ГАМОВ

- Владимир Владимирович, певец Лев Лещенко сказал, что готов исполнить песню о героях спецоперации, и поэт Илья Резник уже стихи сочинил. Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник предложил знаменитому актеру Владимиру Машкову снять фильм об этих событиях (Специальной военной операции РФ на Украине). Мы помним, какую роль советское искусство сыграло во времена Великой Отечественной войны. Как вы относитесь к таким идеям и предложениям?

- Хорошая идея. Вы понимаете, ведь ребята, которые выполняют там боевые задачи, воюют, подвергают свою жизнь опасности. Некоторые вообще уходят из жизни, жертвуют собой для достижения тех целей, ради которых они выполняют свои задачи в рамках этой военной операции. Они защищают людей, которые живут там, они защищают интересы России, обеспечивают безопасность нашей страны. Ну, мы, что, не понимаем, что ли?

Я уже много раз об этом говорил – (США и НАТО) создадут такой антироссийский плацдарм вблизи наших границ, и мы постоянно будем жить под этой угрозой, под этим дамокловым мечом. И поэтому ребята выполняют важнейшую задачу с точки зрения обеспечения безопасности самой России, и, конечно, они заслуживают того, чтобы о них говорила и знала страна. И я не только поддерживаю такие идеи, (хотя) я первый раз об этом слышу, я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить. Они – герои!

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