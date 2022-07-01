О героях спецоперации России написали песню

Ребята выполняют важнейшую задачу, с точки зрения обеспечения безопасности самой России, и, конечно, они заслуживают того, чтобы о них говорила и знала страна Фото: REUTERS

Владимир Путин в Ашхабаде, отвечая на вопрос корреспондента «Комсомольской правды» - как он относится к словам Льва Лещенко, который готов спеть песню о Героях спецоперации, в частности, сказал:

- … Ребята выполняют важнейшую задачу, с точки зрения обеспечения безопасности самой России, и, конечно, они заслуживают того, чтобы о них говорила и знала страна. И я не только поддерживаю такие идеи, (хотя) я первый раз об этом слышу, я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить. Они – герои!»

Уже на следующее утро, когда мы вернулись в Москву, я получил письмо от Виктора Дюнина…

«Дорогой Саша! Ты вопросом о мобилизации муз, на который ответил Владимир Путин, пробудил вдохновение молодого поэта. Я, ветеран газеты, редактор рабочего отдела 60-х годов. Если помнишь, встречались с тобой на фронтовой землянке лет 6-7 назад. Посмотри, как лучше использовать текст песни. Можно опубликовать с припиской, как в иные годы... Но лучше «подбить» композитора. Здоровья и успехов».

Дорогой Виктор Михайлович! Спасибо Вам - и за письмо, и за стихи, которые мы выносим на суд коллег и наших читателей.

ПЕСНЯ О ПОКЛОННОЙ ГОРЕ

(для хора с оркестром)

Где сад раскинула Москва -,

Страны седая голова,-

Видна Поклонная гора,

Самой истории сестра.

На ней Победы парк разбит

И внук – неблизкий путь- спешит

Потрогать ствол своей рукой

От пушки деда фронтовой.

Припев:

Гора Поклонная,

Тропа народная.

Твоя судьба – судьба моя.

Тропа народная,

Гора Поклонная –

Святая Родины земля.

Когда-то здесь Наполеон

К себе Москву ждал на поклон.

Не поклонились москвичи,

Потом Париж им сдал ключи

Здесь полегла фашистов рать,

Что шла Россию в рабство взять.

Народ российский под Москвой

Был неприступною горой.

Припев:

Теперь победным стал Донбасс,

Его солдат российский спас

Жестокий, огненный был бой.

Так, знать, расписано судьбой.

Отчизны славой дорожим.

Давай колени преклоним!

Всем, кто Россию сберегли, -

Поклон! Поклон наш до земли!

Припев:

Гора Поклонная,

Тропа народная.

Твоя судьба – судьба моя.

Тропа народная,

Гора Поклонная –

Святая Родины земля.

Виктор ДЮНИН.

30 июня 2022 г.