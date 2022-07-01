О героях спецоперации России написали песню

Ребята выполняют важнейшую задачу, с точки зрения обеспечения безопасности самой России, и, конечно, они заслуживают того, чтобы о них говорила и знала страна
Фото: REUTERS
Владимир Путин в Ашхабаде, отвечая на вопрос корреспондента «Комсомольской правды» - как он относится к словам Льва Лещенко, который готов спеть песню о Героях спецоперации, в частности, сказал:
- … Ребята выполняют важнейшую задачу, с точки зрения обеспечения безопасности самой России, и, конечно, они заслуживают того, чтобы о них говорила и знала страна. И я не только поддерживаю такие идеи, (хотя) я первый раз об этом слышу, я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить. Они – герои!»
Уже на следующее утро, когда мы вернулись в Москву, я получил письмо от Виктора Дюнина…
«Дорогой Саша! Ты вопросом о мобилизации муз, на который ответил Владимир Путин, пробудил вдохновение молодого поэта. Я, ветеран газеты, редактор рабочего отдела 60-х годов. Если помнишь, встречались с тобой на фронтовой землянке лет 6-7 назад. Посмотри, как лучше использовать текст песни. Можно опубликовать с припиской, как в иные годы... Но лучше «подбить» композитора. Здоровья и успехов».
Дорогой Виктор Михайлович! Спасибо Вам - и за письмо, и за стихи, которые мы выносим на суд коллег и наших читателей.
(для хора с оркестром)
Где сад раскинула Москва -,
Страны седая голова,-
Видна Поклонная гора,
Самой истории сестра.
На ней Победы парк разбит
И внук – неблизкий путь- спешит
Потрогать ствол своей рукой
От пушки деда фронтовой.
Припев:
Гора Поклонная,
Тропа народная.
Твоя судьба – судьба моя.
Тропа народная,
Гора Поклонная –
Святая Родины земля.
Когда-то здесь Наполеон
К себе Москву ждал на поклон.
Не поклонились москвичи,
Потом Париж им сдал ключи
Здесь полегла фашистов рать,
Что шла Россию в рабство взять.
Народ российский под Москвой
Был неприступною горой.
Припев:
Теперь победным стал Донбасс,
Его солдат российский спас
Жестокий, огненный был бой.
Так, знать, расписано судьбой.
Отчизны славой дорожим.
Давай колени преклоним!
Всем, кто Россию сберегли, -
Поклон! Поклон наш до земли!
Припев:
Гора Поклонная,
Тропа народная.
Твоя судьба – судьба моя.
Тропа народная,
Гора Поклонная –
Святая Родины земля.
Виктор ДЮНИН.
30 июня 2022 г.