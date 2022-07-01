Украина при помощи ЮНЕСКО присвоила борщ. Русский ответ на дерзость

Борщ внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО Фото: Shutterstock

В который раз сбегая от тоски,

я режу, напрягая ум и мощь,

говядину на крупные куски

и борщ варю (обыкновенный борщ).

Пускай ЮНЕСКО сатанеет вновь

и в ярости подпрыгивает аж,

я режу свёклу, зелень и морковь,

волнуя ароматом весь этаж.

Движения изящны и просты.

Спасибо за рецепт, родная Русь.

Шинкуются капустные листы,

как в ресторане «Пушкин», я клянусь.

И всей своей душою трепеща,

я, словно зэк, вернувшийся домой,

схожу с ума от этого борща

и, как собака, брызгаю слюной.

О Боже мой, где НАТО и ООН?

Увидели бы это, прифигев —

картошка погружается в бульон

как крейсерская лодка ВМФ!..

Она теперь стоит там начеку.

Под луком и сметаной словно страж.

И надписью сверкает на боку,

капслоком нацарапанной «БОРЩ НАШ».

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Борщ внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО

Об этом говорится в заявлении организации (подробнее)