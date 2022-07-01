Украина при помощи ЮНЕСКО присвоила борщ. Русский ответ на дерзость

Борщ внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО
Фото: Shutterstock
В который раз сбегая от тоски,
я режу, напрягая ум и мощь,
говядину на крупные куски
и борщ варю (обыкновенный борщ).
Пускай ЮНЕСКО сатанеет вновь
и в ярости подпрыгивает аж,
я режу свёклу, зелень и морковь,
волнуя ароматом весь этаж.
Движения изящны и просты.
Спасибо за рецепт, родная Русь.
Шинкуются капустные листы,
как в ресторане «Пушкин», я клянусь.
И всей своей душою трепеща,
я, словно зэк, вернувшийся домой,
схожу с ума от этого борща
и, как собака, брызгаю слюной.
О Боже мой, где НАТО и ООН?
Увидели бы это, прифигев —
картошка погружается в бульон
как крейсерская лодка ВМФ!..
Она теперь стоит там начеку.
Под луком и сметаной словно страж.
И надписью сверкает на боку,
капслоком нацарапанной «БОРЩ НАШ».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Борщ внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО
Об этом говорится в заявлении организации (подробнее)