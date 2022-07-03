В Киеве разоблачили ложь Денисовой про "изнасилования " украинок

Денисова была уволена за свое безостановочное вранье, которое она буквально поставила на поток Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Буквально на днях наткнулся на вот такой пост российской либералки-феминистки по поводу громких обвинений в изнасилованиях мирных украинцев, которые позволяла себе бывшая уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова. Денисова была уволена за свое безостановочное вранье, которое она буквально поставила на поток.

- К сожалению, выяснилось, что омбудсвумен Денисова распространяла искаженные и ложные факты о случаях сексуализированного насилия, - написала либералка в своем аккаунте. – Сама Украина инициировала расследование по заявлениям Денисовой, прокуратура вызвала ее на допрос.

Это потрясающее признание. Человек сожалеет, что не было никаких изнасилований старушек и младенцев. Публично, на весь мир...

Украинским журналистам стали известны подробности допроса Денисовой в прокуратуре, и ее ответы подтвердили практически все, что писала "КП" об этой истории. Действительно, Денисова вместе с ЮНИСЕФ (еще и международную организацию обманули) в марте запустила "горячую линию" психологической поддержки "жертвам изнасилований", а руководить ей поставила свою дочь, психолога Александру Квитко. Которая отчиталась, что взяла на работу 5 профессиональных психологов, а за первые 2 недели на линию якобы поступили более 400 человек. Но ни звонки, ни разговоры не фиксировались, как и не раскрывались личные данные привлеченных для работы с "жертвами" психологов.

Сама Квитко утверждала, что были зафиксированы более 1040 телефонных звонков, из которых 450 касались якобы случаев сексуального насилия в отношении детей. Однако, по результатам прокурорской проверки было выяснено, что за все время существования "горячей линии" на нее поступили всего 92 звонка, причем ни о личностях звонивших, ни о сути разговоров нет никаких данных.

Нет вообще никаких доказательств, что "жертвы изнасилований" существовали где-либо еще, кроме как в больных фантазиях Денисовой и ее дочери! И по этой причине правоохранительные органы Украины не смогли ничего ответить ни по одному запросу от европейских партнеров, которые очень хотели использовать эту "жареную" тему для расчеловечивания российских военных, но требовали хотя бы одного-единственного подтвержденного факта, поскольку сама Денисова при обращении к ней по этой теме каждый раз "включала заднюю". Бесконечно тянуть эту волынку не смогли даже на Украине, и Денисова пала жертвой собственного вранья.

Рассказы о "жертвах" Денисова получала от дочери на домашней кухне "за чаепитием". "Не под протокол" она сообщила прокурорам, что несла эти жуткие чушь и бред, потому что "хочет победы для Украины". Но здесь, как представляется уже нам, она, мягко говоря, лукавила, а, прямо выражаясь, снова врала.

Есть все основания считать, что помимо "патриотической" цели, ее ложь выполняла и вполне конкретную меркантильную функцию. Для помощи "жертвам насилия" на Украине был организован специальный фонд, судьба пожертвований в который остается до сих пор тайной. Стоит ли уточнять, что во главе фонда стояли все те же люди, которые были источниками лживых фантазий Денисовой. Получается, что если нет ни одной конкретной "жертвы", то и помощь никому не оказывалась. Ни одному конкретному человеку, кроме, конечно, самой уполномоченной по этому важному вопросу и ее дочери. Но об этом прокуратура Украины, судя по всему, экс-уполномоченную не спрашивала. Наверное, чтобы случайно не добыть признания, что чудовищная ложь в стиле Геббельса для уполномоченной по правам человека Верховной рады Украины была всего лишь средством коррупционной добычи денежных средств для одного конкретного семейства.

И в этой ситуации, безусловно, очень важный вопрос: "Где жертвы, Денисова?" – дополняется не менее важным: "Где деньги, Люсь?" Соврать, чтобы украсть, если нет возможности просто украсть – это уже стало незыблемым правилом поведения для нынешней украинской власти.

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