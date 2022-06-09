Автор лжи о преступлениях российских военных призналась, что «хотела заставить мир надавить на Россию»

Бывшая уполномоченная по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшая уполномоченная по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова призналась, что сочиняла "новости" о "зверствах российских солдат на Украине". Собственно говоря, это не новость, ее и уволили именно за то, что она "переусердствовала". Новость в том, что она в этом призналась сама. Но попробовала оправдаться, что делала это из якобы "благих побуждений".

- Когда я выступала в парламенте Италии на комитете международных дел, услышала и увидела такую усталость от Украины, понимаете? Я рассказывала о страшных вещах, чтобы их как-то подтолкнуть, чтобы принимали решения, которые нужны Украине и украинскому народу, - объяснила она свою мотивацию. - Может, я переборщила. Но я пыталась этим достичь цели убедить мир предоставить оружие и оказать давление на Россию.

Напомним, еще до увольнения Денисовой с ее поста уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук в эфире польского телеканала рассказала, что ни одного подтвержденного случая насилия над украинскими детьми нет. Но это не вызвало никакого интереса ни у западной публики, ни у самих украинцев, которые продолжали плодить фейки вроде того, что "младенца пришлось измазать всего фекалиями, чтобы русские его не изнасиловали" или массово портить свои трусы красной краской или сиропом.

Тут, конечно, вполне уместно сравнение с особой, которую уволили из публичного дома за разврат. Но дело не только в самой Денисовой. И не в ее желании "врать на благо Украине". Есть целый ряд свидетельств, что врала она в творческом союзе со своей младшей дочерью Александрой Квитко, которая организовала службу "психологической поддержки ветеранам АТО". А на фоне провокации в Буче занялась медиа-раскруткой этой истории, организовала "горячую линию" поддержки "жертв сексуальных преступлений" на Украине и сбор средств для их реабилитации. И сама Денисова снабжалась всеми этими дикими историями про якобы "изнасилования" нашими бойцами младенцев, детей, женщин, мужчин, дедушек и бабушек (а иногда и домашних животных) именно этой дочерью, бизнес-психологом, как она себя называет "психоаналитического направления".

То есть речь идет о просто бизнес-схеме, позволившей дочке с матерью (или без нее) получать и наживать деньги. Тем более, что у Александры Квитко не было никаких данных о жертвах преступления, не могла она отчитаться и о том, на что и на кого потрачены деньги. И, вообще, как все должны понимать, любые данные – это врачебная тайна. Ничего, как говорится, личного, просто бизнес.

Да, бизнес, рассчитанный на лохов, которым навесили лапши на уши, а они и рады вестись, как теленок на веревочке. Тут ведь дело в не в том, что Денисова врала (извините, но слово ложь здесь просто неуместно). Она ведь и делала это неумело, облекая вранье в свои какие-то психически нездоровые и извращенные сексуальные фантазии (в свои или в фантазии дочки?). Дело в том, что миллионы людей, в первую очередь, на Украине велись на всю эту похабень и верили в нее, как в святую правду. Что тоже наводит на определенные выводы об их неспособности мыслить самостоятельно.

Впрочем, это еще главциник Украины Алексей Арестович охарактеризовал своих соплеменников как идеальный объект для ведения информационной войны, у которого в голове абсолютная пустота, а потому в нее можно закладывать все, что угодно. Примечательно, что Арестович сам признался, что все эти годы врал украинцам, но продолжил врать, а миллионы людей продолжили ему верить.

Но таких людей с пустым межушным пространством, где по инициативе Господа у человека должен быть головной мозг, как оказалось, полным-полно и на Западе. Особенно среди тех, кто оказался вознесен на высокие посты в международных структурах. На недавнем заседании в ООН по поводу "сексуальных преступлений" российских военных на Украине постпред Незалежной практически слово в слово повторил те самые обвинения Денисовой, которые не просто не имеют ни одного фактического подтверждения, но и признаны враньем. А спецпредставитель ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта Прамила Паттен, маврикийско-британский адвокат, активистка движения за права женщин и, по совместительству, заместитель Генерального секретаря ООН заявила на том же заседании, что российские военные в ходе нынешнего конфликта насиловали местное население в Закарпатской области. Кто бы объяснил этой дуре про "глобус Украины"? Впрочем, похоже, что именно с него она черпает свои познания, а с реальной географией так и не познакомилась.

И, знаете, с увольнением Денисовой ничего ведь в информационном пространстве Украины не изменилось. Ну да, наверное, они стали меньше врать про "зверства" и "сексуальные преступления", зато нарастили интенсивность своих усилий по другим направлениям. Заменили одно дерьмо на другое. Которое от этого повидлом так и не стало.

По большому счету, Зеленские, Арестовичи, Подоляки et cetera с самыми разными фамилиями – все они такие же Денисовы. С больными мозгами и тайным желанием нажиться на горе собственного народа. И, более того, именно они эту Украину под себя и создали...

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 9 июня 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 июня 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Разорвать его хотелось!»: ополченец встретил украинского солдата, который его убивал в плену

Это не сюжет для кино о ситуации в Донбассе — это реальная судьба человека, чудом выжившего после девяти ударов штык-ножом и нашедшего своего мучителя (подробности)

Минобороны: в Сумах готовится чудовищная провокация с применением опасных химических веществ

Военнослужащие ВСУ и боевики подразделений территориальной обороны получили костюмы химической защиты (подробности)