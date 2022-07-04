Россияне предложили внести в список наследия ЮНЕСКО пельмени и холодец

Вопрос дня: А что в нашей национальной кухне вы считаете достоянием человечества? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, глава движения «Федеральный сельсовет», :

- Сибирские пельмени - они же по всей стране! Белорусские драники, они же - южнорусские картофляники. Селедка под шубой - советское блюдо. Холодец - вообще наш универсальный продукт. Бешбармак вроде татарский, чак-чак - как будто башкирский. Но они же есть и у других народов - и их что, надо делать наследием ЮНЕСКО? А блины? Я, когда переехал с Украины в Россию, многие вещи в еде вообще не понимал. А уже тем более не делили - русское, украинское, татарское.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор и меценат:

- Есть отличное и вполне уникальное русское блюдо - холодец. Если правильно выполнено, это же восторг и точно наследие для ЮНЕСКО! Конечно, не все иностранцы его понимают, но потом многие проникаются. Блины из пшеничной муки на сливочном масле с икрой - стопроцентно русское блюдо. Его охранять надо. Еще борщ (невзирая на все инсинуации), окрошка и свекольник.

Вадим ДРОБИЗ, аналитик алкогольных рынков:

- Раньше можно было бы внести в список ЮНЕСКО водку. Сейчас я бы назвал фруктовые и особенно ягодные настойки и наливки. Водка до середины XX века по всей Европе была редкой дрянью - до создания настоящей системы очистки. Именно в России ввели ректификацию - и специально сотня заводов была построена под это и оснащена оборудованием. Чуть позже, чтобы забивать вкус и аромат водки, появились настойки из всех возможных у нас ягод. И сейчас этот сегмент растет. С соответствующей под это закуской.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Какое блюдо ни бери, ну вот картошку запеченную или жаренную с грибами, ну как ее внести в список охраняемых? Если еду делить на национальности - голодным останешься.

Татьяна ВИЗБОР, теле- и радиоведущая:

- Картофельный салат с Неглинной: картошка, лук репчатый, соль, перец, уксус, чесночек и масло растительное. У отца даже строчка в песне была про этот салат.

Максим АЛЕКСЕЕВ, читатель сайта KP.RU:

- Это все ладно! А мне интересно: если я съел борщ, нарушил ли теперь столпы ЮНЕСКО и конституцию Украины? Я же его уничтожил и перевариваю...