Что сейчас делать с валютой, почему армия оставила остров «Змеиный» и как поступить в вуз онлайн

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Александр Коц: Если мы не выиграем на Украине, нас просто растопчут (слушать)

2 место. Полковник Баранец: Киев просит у США противоракетные системы, чтобы бороться с «Калибрами» и «Кинжалами» (слушать)

3 место. Почему умер Юра Шатунов: разбираемся в причинах гибели солиста «Ласкового мая» (слушать)

4 место. «Поступление в вуз онлайн»: как новый суперсервис позволяет подать документы ВУЗ, не выходя из дома (слушать)

5 место. Георгий Бовт: Ответить на расширение НАТО можно приглашением Индии в ОДКБ (слушать)

6 место. Почему сдан остров «Змеиный» (слушать)

7 место. Упрощение прописки, комиссия Сбера за переводы и защита должников: что меняется с 1 июля (слушать)

8 место. Российские банки возобновили программы рефинансирования по ипотеке (слушать)

9 место. Американские горки российского рубля: что происходит с валютой (слушать)

10 место. Насколько подорожают шины после ухода «Мишлен» и «Нокиан» с российского рынка (слушать)