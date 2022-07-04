Смертельная диета: В США родители-веганы уморили до смерти малолетнего сына

Суд присяжных вынес вердикт, признав О’Лири виновной в смерти ребенка

Супругов из Флориды обвиняют в убийстве их 18-месячного сына: следуя своим веганским пристрастиям, родители кормили малыша исключительно сырыми фруктами и овощами.

Результат оказался плачевен. Вскрытие показало, что в 2019 году ребенок погиб в результате постоянного недоедания и весил почти вдвое меньше, чем положено, сообщает NYP.

Также его мать, убежденная веганка, 39-летняя Шейла О’Лири призналась, что ее сын за неделю до смерти полностью перестал есть и постоянно плакал. Но женщину это не смутило, и к врачам она обратилась лишь тогда, когда ребенок перестал дышать.

Суд присяжных вынес вердикт, признав О’Лири виновной в смерти ребенка. По законам штата ей грозит пожизненное заключение.

Супруг женщины также предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с детьми – помимо погибшего малыша у пары еще трое детей, которые, как оказалось, тоже постоянно голодали.

– Мы здесь потому, что их дети настолько голодали, что младший умер от недоедания, – заявила во время судебного процесса помощник прокурора Сара Миллер.