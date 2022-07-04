Встреча Владимира Путина и Сергея Шойгу 4 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Владимир Путин и Сергей Шойгу. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин проводит встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в понедельник, 4 июля 2022 года. В ходе мероприятия глава Минобороны зачитает российскому лидеру доклад по важнейшим вопросам, находящимся в компетенции оборонного ведомства.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию встречи Владимира Путина и Сергея Шойгу, поэтому содержание диалога главы государства и министра обороны можно узнать прямо сейчас.

Как ранее писал сайт kp.ru, что днем ранее Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики (ЛНР). Вооруженные силы Украины под натиском российских военных и Народной милиции ЛНР были выбиты из Лисичанска - последнего луганского города, контролируемого украинскими силами.