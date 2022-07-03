Шойгу сообщил Путину о полном освобождении ЛНР

Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

- Сегодня, 3 июля 2022 г., министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К.Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации В.В.Путину об освобождении Луганской Народной Республики, — гласит текст сообщения.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские силы замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска. В лисичанском «котле» оказалась группировка украинских силовиков. В Минобороны рассказали, что за последние два дня 38 военных ВСУ добровольно сложили оружие. Также сообщается, что армия РФ ведет бои вокруг Лисичанска. 2 июня российские силы освободили населенные пункты Новодружевск, Малорязанцево и Белая Гора.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил жителей Лисичанска и всех участников специальной военной операции с долгожданной победой, пожелав всем процветания и мирного неба над головой. По его словам, жители города встречают военных с цветами. Вместе с тем, отметил политик, Вооруженные силы Украины, оставляя город, разрушили объекты инфраструктуры. Так, они нанесли удар ракетой «Точка-У» по зданию администрации Лисичанска, надеясь, что там будут российские военные.